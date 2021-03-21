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土耳其媒體專訪國研院專家 揭台灣半導體成功秘密

中央社 / 安卡拉21日專電

科技部國家實驗研究院台灣半導體研究中心主任葉文冠在土耳其安納杜魯新聞社專訪中指出，人才培育與產學合作是台灣半導體產業取得成功的關鍵因素。

受到俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，全球汽車及電子產業對半導體晶片的需求大幅成長，不少國家向台灣請求增產，使台灣半導體產業成為國際焦點。

駐土耳其代表處指出，台灣高科技產業是土耳其友人感興趣議題，他們好奇台灣如何發展半導體產業。為了讓更多人認識台灣引以為傲的科技實力，代表處協助安排葉文冠接受安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）專訪。

安納杜魯新聞社19日刊登專訪葉文冠的長篇報導，葉文冠表示，台灣半導體產業2020年的產值達新台幣3.22兆元（1150億美元），總產值排名全球第2，預計今年將增長12%，連續3年超越世界其他地區。

葉文冠指出，台灣在半導體代工製造、封裝測試均處於世界領先地位，全球市占率分別超過70%、50%，晶片設計則僅次於美國居全球第2，市占率超過18%。

台灣的台積電與聯電是全球最大的兩家晶圓代工廠，日月光半導體則是最大的晶片封測公司，而台灣晶片設計龍頭聯發科技是全球第4大無晶圓廠半導體公司。

台灣政府於1980年設立了日後被稱為「東方矽谷」的新竹科學園區，之後又成立聯華電子，奠定了台灣半導體製造的基礎，由於台灣半導體產品出口至東南亞國家，台灣半導體產業貿易於2002年從逆差轉為順差。

葉文冠表示，1988年成立的「國家奈米元件實驗室」與1992年成立的「國家晶片系統設計中心」於2019年合併為「台灣半導體研究中心」；3者在2010至2020年間每年有高達400個研究計畫，培訓超過9000名晶片設計領域、5000名半導體製造領域研究生，並推動1800多項晶片及系統原型開發工作。

談到台灣培育本土半導體人才的起點，葉文冠特別提到被視為台灣半導體教父、曾任職美國貝爾實驗室的施敏，以及他所撰寫的電子工程領域聖經教科書「半導體元件物理」。

為持續培育人才，台灣大學、清華大學、交通大學（已與陽明大學合併）及成功大學等4所大學未來12年將斥資新台幣96億元成立半導體學院，計劃培植共4800名碩博士人才。

半導體 晶片

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