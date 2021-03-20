類出國新模式 長榮航攜手青森縣廳推出類出國航班

長榮航空（2618）類出國專案航班再出新招。此次長榮航空以日本地方特色為主題，攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班，並首次自松山機場起降。

該航班搭載179位旅客，於上午10點30分順利啟航，航程時間約3小時15分。

長榮航空與青森縣廳為了彰顯「蘋安春來~幸福小旅行」專案航班特色，特別於松山機場候機室佈置了濃濃的青森元素，包括睡魔燈籠、各式蘋果造型、以及展示青森獨有的蘋果奶油、純天然蘋果氣泡酒…等當地物產。

在松山機場的啟航儀式中，也另安排與日本青森以連線方式與民眾互動，由日本睡魔小姐為旅客介紹當地最大的夏日祭典，同時也是旅遊青森必訪的「睡魔祭」，透過直播連線讓旅客欣賞到睡魔燈籠及睡魔之家，候機室同時也展出由日本空運來台的睡魔燈籠，讓民眾拍照留念，並由專人帶領旅客跳睡魔舞，讓現場來賓共同感受祭典的熱鬧氣氛。

長榮航空表示，台北－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每週二班的定期航班，之後因市場反應熱烈，最多曾經增為每週五班。目前因疫情衝擊暫停航班，長榮航空有信心在疫情過後能迅速恢復飛航；因此，在這次的類出國航班，不只要滿足民眾搭機的美好回憶，同時也要讓民眾彷彿出國置身在日本青森的情境與愉悅。