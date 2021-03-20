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類出國新模式 長榮航攜手青森縣廳推出類出國航班

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空「蘋安春來」青森類出國航班，旅客開心地拿著手拿牌合影留念。 圖/長榮航空提供
長榮航空「蘋安春來」青森類出國航班，旅客開心地拿著手拿牌合影留念。 圖/長榮航空提供

長榮航空（2618）類出國專案航班再出新招。此次長榮航空以日本地方特色為主題，攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班，並首次自松山機場起降。

該航班搭載179位旅客，於上午10點30分順利啟航，航程時間約3小時15分。

長榮航空與青森縣廳為了彰顯「蘋安春來~幸福小旅行」專案航班特色，特別於松山機場候機室佈置了濃濃的青森元素，包括睡魔燈籠、各式蘋果造型、以及展示青森獨有的蘋果奶油、純天然蘋果氣泡酒…等當地物產。

在松山機場的啟航儀式中，也另安排與日本青森以連線方式與民眾互動，由日本睡魔小姐為旅客介紹當地最大的夏日祭典，同時也是旅遊青森必訪的「睡魔祭」，透過直播連線讓旅客欣賞到睡魔燈籠及睡魔之家，候機室同時也展出由日本空運來台的睡魔燈籠，讓民眾拍照留念，並由專人帶領旅客跳睡魔舞，讓現場來賓共同感受祭典的熱鬧氣氛。

長榮航空表示，台北－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每週二班的定期航班，之後因市場反應熱烈，最多曾經增為每週五班。目前因疫情衝擊暫停航班，長榮航空有信心在疫情過後能迅速恢復飛航；因此，在這次的類出國航班，不只要滿足民眾搭機的美好回憶，同時也要讓民眾彷彿出國置身在日本青森的情境與愉悅。

蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班編號為BR5520，機型為A321-200，飛行路線由松山機場起降，飛往日本與那國島後折回環繞台灣本島及澎湖一週。在長榮航空與青森縣廳精心的規劃下，機上除了特別使用以青森蘋果設計的枕頭套及頭墊布佈置凸顯航班特色，並且播放由青森縣廳知事三村申吾親自為此航班特別錄製的影片，影片中以詼諧有趣的方式向機上旅客介紹青森一年四季的旅遊重點。

長榮航空「蘋安春來」青森 類出國活動候機室佈置了 許多青森蘋果元素的設計 物，也特別搬來了由日本 空運來台的知名的睡魔 燈，吸引現場旅客爭相合影留念。 圖/長榮航空提供
長榮航空「蘋安春來」青森 類出國活動候機室佈置了 許多青森蘋果元素的設計 物，也特別搬來了由日本 空運來台的知名的睡魔 燈，吸引現場旅客爭相合影留念。 圖/長榮航空提供

長榮航空 松山機場 日本

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