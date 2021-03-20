宏碁海外據點遭駭客攻破勒索14億 調查局立案追查

宏碁電腦爆遭駭客入侵，勒索5000萬美元(約14億台幣)贖金，由於宏碁尚未付款，駭客已公布部分財務資料，調查局資通安全處已立案追查，並向宏碁被攻破的據點取得備份資料，將調查駭客身分及攻擊手法。

據了解，宏碁被攻破的據點在海外地區，台灣總公司未遭駭，調查局是於上周接獲宏碁報案，專案小組將透過遠端資料進行調查，駭侵手法尚在釐清。

國外資安網站BleepingComputer報導，宏碁近日遭到REvil病毒團體勒索攻擊，要求支付5000萬美金，是REvil有史以來最高勒贖金額。

據了解，REvil和宏碁本月14日開始磋商，宏碁對支付5000萬美金的要求感到驚訝，REvil警告宏碁不要步上solarwinds後塵。

宏碁表示，公司時時檢視資訊系統狀態，且大部分的網路攻擊都被充分抵禦。企業日常皆受到各式攻擊，已經將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關。未來將持續強化資安架構，以保持營運持續性及資料完整性。