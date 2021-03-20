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傳宏碁遭駭客勒索 調查局：已立案偵辦

中央社 / 台北20日電
外電報導，電腦品牌大廠宏碁近日遭駭客攻擊，REvil病毒團體勒索要求5000萬美元贖金。圖／歐新社資料照
外電報導，電腦品牌大廠宏碁近日遭駭客攻擊，REvil病毒團體勒索要求5000萬美元贖金。圖／歐新社資料照

外電報導，電腦品牌大廠宏碁近日遭駭客攻擊，REvil病毒團體勒索要求5000萬美元贖金。調查局今天指出，已由資安工作站立案偵辦，將積極調查駭客身分及攻擊手法。

國外資安網站BleepingComputer報導，宏碁近日遭到REvil病毒團體勒索攻擊，並要求支付5000萬美元（約新台幣14.2億元）贖金，是REvil有史以來最高勒贖金額。

宏碁表示，時時檢視資訊系統狀態，且大部分的網路攻擊都被充分抵禦。企業日常都受到各式攻擊，已將近期異常事件，通報多國執法及資訊保護機關。

宏碁指出，繼續強化資安架構以保持營運持續性及資料完整性，提醒各企業及機關遵循資訊安全原則，並對於網路異常狀況更加警覺。

調查局表示，本案已由資安工作站立案調查，將積極追查駭客身分及攻擊手法，相關細節因案件偵辦中不便說明。

調查局呼籲，企業應檢視網路防護機制、觀察企業VPN有無異常登入行為、注意具軟體派送功能的系統、更新防毒軟體病毒碼、加強監控網域中特權帳號、建立備份機制，以免遭駭。

資安 駭客

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