宏碁驚爆駭客勒索 公司：對營運沒重大影響 將強化資安

國外資安網站報導，宏碁（2353）遭到REvil病毒團體勒索攻擊，並要求5,000萬美元（14.2億台幣）的贖金，是REvil有史以來最高的勒贖金額。宏碁今日回應表示，大部分網路攻擊都被充分抵禦，同時將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關，對營運沒重大影響，將強化資安。

近年國際駭客透過網路侵入各國政府及企業，目標越大越容易遭受攻擊，而隨著企業規模，勒索贖金也水漲船高，而企業近年也積極提升資安防備。

對於駭客勒索事件，宏碁表示，宏碁時時檢視資訊系統狀態，且大部分的網路攻擊都被充分抵禦。企業日常皆受到各式攻擊，我們已經將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關，包含各國調查單位以及歐洲資安保護單位等。

宏碁也強調，持續強化我們的資安架構以保持營運持續性及資料完整性，也提醒各企業及機關遵循資訊安全原則並對於網路異常狀況更加警覺。

至於被外洩的資料是否對公司造成重大影響，宏碁則表示，對於營運持續性沒有重大影響。

國外資安網站BleepingComputer報導，宏碁近日遭到REvil病毒團體勒索攻擊，報導也指出，宏碁贖金感到震驚，不過並沒有付款，REvil就在暗網上公布竊取而來的資料，據了解，上傳資料包含宏碁財務表格、銀行結餘、銀行通訊文檔等機密資料。