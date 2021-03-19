遠傳5G大人物專案 獲頒智慧台北創新獎

遠傳運用5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）推動的內湖智慧園區5G試驗計畫、內湖智慧園區AI智慧路燈2項專案，獲得台北市政府2020年度智慧台北創新獎，今天由台北市長柯文哲頒獎。

出席受獎的遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，智慧城市建設在各地快速開展，遠傳以5G「大人物」技術專長投入創新應用，很榮幸這2項專案受到肯定，遠傳將持續結盟頂尖企業夥伴，協助政府公部門解決公共安全與城市管理議題。

遠傳說明，「內湖智慧園區5G試驗計畫」是遠傳與台北市政府資訊局共同打造、全台第一個產官合作的5G開放試驗場域，協助推動上下游產業鏈參與5G試驗計畫。在國家通訊傳播委員會（NCC）的支持下，導入全國第一個商業實驗研發電信網路（Proof of Business），協助企業在實驗階段即導入商業模式，加速產業應用接軌市場，共有超過百家的企業參與專案計畫。

另一項「內湖智慧園區AI智慧路燈」專案是透過遠傳窄帶物聯網（NB-IoT）通訊聯網與路燈控制器，結合人工智慧（AI）平台與人流大數據分析，能主動監控能耗、控制路燈開關、調整燈光亮度、故障告警機制，透過遠端排程控制路燈狀況，減少用電量，也可提升能源效率。