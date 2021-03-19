聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電擴產發債 首批公司債211億元完成定價
台積電（2330）今日公告，因應新建擴建廠房設備所需，今年首批無擔保普通公司債完成定價。依據台積電先前董事會決議可發債額度換算，後續還有不超過989億元的發債額度。
由於台積電日前2月9日董事會敲定不超過1,200億元（約 44 億美元）額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，因此扣除此次已定價完成部分，台積電尚有不超過989億元發債額度。
台積電公告說明，今年首批無擔保普通公司債完成定價發行總額為新台幣211億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類及丙類3種。
依據說明，台積電今年首批公司債甲類發行金額為新台幣48億元整，乙類發行金額為新台幣114億元整，丙類發行金額為新台幣49億元整。
發行期間部分，甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為7年期、丙類發行期限為10年期，至於年利率依序為0.5%、0.55%以及0.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言