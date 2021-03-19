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台積電擴產發債 首批公司債211億元完成定價

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電（2330）今日公告，因應新建擴建廠房設備所需，今年首批無擔保普通公司債完成定價。依據台積電先前董事會決議可發債額度換算，後續還有不超過989億元的發債額度。

由於台積電日前2月9日董事會敲定不超過1,200億元（約 44 億美元）額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，因此扣除此次已定價完成部分，台積電尚有不超過989億元發債額度。

台積電公告說明，今年首批無擔保普通公司債完成定價發行總額為新台幣211億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類及丙類3種。

依據說明，台積電今年首批公司債甲類發行金額為新台幣48億元整，乙類發行金額為新台幣114億元整，丙類發行金額為新台幣49億元整。

發行期間部分，甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為7年期、丙類發行期限為10年期，至於年利率依序為0.5%、0.55%以及0.6%。

台積電 新台幣

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