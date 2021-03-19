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東元黃茂雄父子對槓 寶佳聲明盼父子和解

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
近日媒體報導東元（1504）黃會長父子內鬨並可能導致股東大會改選生變。圖為東元越南自動馬達產線。圖／聯合報系資料照片
近日媒體報導東元（1504）黃會長父子內鬨並可能導致股東大會改選生變。圖為東元越南自動馬達產線。圖／聯合報系資料照片

寶佳集團今天發布聲明表示，針對近日媒體報導有關東元（1504）黃會長父子內鬨並可能導致股東大會改選生變一事，寶佳強調，基於股東身分期望東元永續發展重返世界領導品牌地位前提不變，之前亦早已和其他股東代表達成共同舉才、合推董事的共識，絕無外界所提寶佳爭奪經營權或爭取特定席次的臆測。

寶佳集團表示，寶佳機構創辦人林陳海董事長一貫立場是以和為貴，穩住經營團隊及同仁向心力，以協助東元持續維持機電核心事業的領先地位及深化東元於綠能、太陽能、電動車及智能製造等先進領域之發展商機，為台灣之光的東元，創造更長期的價值。

寶佳機構再次強調，東元需由專業並無私的經營團隊來引領公司發展，也唯有如此，方可達成永續經營目標。關於黃育仁董事於日前請辭東元所有職務一事，寶佳深表遺憾，在幾次會面中寶佳對於黃董事的學經歷及溫和謙聰態度深為肯定，對寶佳提出的聚焦改革策略也極為認同。

寶佳集團表示，值此董事會成員換屆改組前夕，寶佳以股東身分懇切希望黃會長父子能盡釋前嫌，讓此次股東大會能在黃家父子、原始股東及新股東成員的齊心合作下，讓現任經營團隊更能心無旁鶩專心鞏固東元在馬達事業創立的世界領先地位，及多元發展核心機電業 務方向，這才是所有股東及廣大投資人的共同心願。

股東 東元 太陽能

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