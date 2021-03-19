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水情緊急！傳台積電包100多輛水車 王美花回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。聯合報系資料照
經濟部長王美花。聯合報系資料照

旱情未解，水情進入緊急狀態，針對台積電（2330）傳出花數億元預訂100多台水車一事，經濟部長王美花今（19）日表示，這是廠商預先做準備，目的就是要讓生產不會中斷，台積電用的水確實比較多，但她並不知道台積電究竟花多少經費預訂水車，但她認為這是廠商的事先安排而已。

新竹、苗栗、台中地區現階段工業用水節水率為11%，王美花昨日指出，未來可能會調升至15%，大家要為水情做最壞打算。據了解，台積電也將花數億元預訂百台水車，今日又再傳出台積電找來竹科大廠一起討論如何因應嚴峻水情。對此，王美花今日於立法院議場外表示，「我覺得廠商跟我們一樣超前部署，以確保生產無虞」。

王美花強調，旱災中央災害應變中心會先讓廠商知道未來可能發生什麼情境、可以怎麼做，以搭配廠商的調度。

台積電 王美花

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