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仁寶旗下神寶醫資 打造遠距智慧醫療解決方案

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

2021智慧城市展即將開跑，仁寶（2324）集團（2324）旗下神寶醫資將於3月23日至3月26日參與「智慧城市展」，展出以AI+5G遠距智慧醫療最新發展趨勢為主軸的解決方案。

因應5G、AIoT智慧醫療發展趨勢，神寶醫資結合APAL 5G無線網路技術，打造5G AIoT先進智慧醫療服務，並以健康照護為中心，打造遠距智慧醫療的方案。透過此次智慧城市展，將於3/23-3/26在南港展覽館展示AI+5G的完整解決方案，結合神寶醫資智復寶BoostFix、APAL 5G MiFi無線網路分享器與神寶醫資AI輔聽器，響應政府近年來積極推廣的體醫大健康政策。

今年神寶醫資展會中展示的神寶醫資AI輔聽器，為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品，透過演算可增強人聲，降低周圍環境噪音，使聲音更清晰。更可即時調整音量，便利舒適。耳機只需充3小時即可使用8-12小時，充電盒可隨身攜帶回充3次，外出攜帶方便無負擔。有別於市場輔聽器，外型時尚加上獨創「一鍵增強人聲」功能，配合簡易APP操作，適合各年齡層所需人士與醫療專業做醫療輔助; 此次神寶醫資AI輔聽器更獲得智慧城市創新應用獎殊榮，展現其智慧醫療之創新。

此外，神寶醫資智復寶BoostFix結合APAL 5G MiFi無線網路分享器，透過患者在家復建並透過5G高網速的即時回傳，立即精準掌握患者復原狀況，透過BoostFix智復寶作為醫病雙方的治療平台，治療師能積極追蹤治療進度與成效，並量身為患者設計專屬療程。

5G 智慧城市

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