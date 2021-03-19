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仁寶旗下神寶醫資 打造AI+5G遠距智慧醫療解決方案

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
神寶醫資的智復寶。仁寶/提供
神寶醫資的智復寶。仁寶/提供

2021智慧城市展即將開跑，仁寶（2324）旗下神寶醫資將於3月23日參與「智慧城市展」，展出以AI+5G遠距智慧醫療最新發展趨勢為主軸的解決方案。

因應5G、AIoT智慧醫療發展趨勢，神寶醫資結合APAL 5G無線網路技術，打造5G AIoT先進智慧醫療服務，並以健康照護為中心，打造遠距智慧醫療的方案。

透過此次智慧城市展，將展示AI+5G的完整解決方案，結合神寶醫資智復寶BoostFix、APAL 5G MiFi無線網路分享器與神寶醫資AI輔聽器，響應政府近年來積極推廣的體醫大健康政策。

今年神寶醫資展會中展示的神寶醫資AI輔聽器，為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品，透過演算可增強人聲，降低周圍環境噪音，使聲音更清晰。更可即時調整音量，便利舒適。耳機只需充3小時即可使用8-12小時，充電盒可隨身攜帶回充3次，外出攜帶方便無負擔。

有別於市場輔聽器，外型時尚加上獨創「一鍵增強人聲」功能，配合簡易APP操作，適合各年齡層所需人士與醫療專業做醫療輔助; 此次神寶醫資AI輔聽器更獲得智慧城市創新應用獎殊榮，展現其智慧醫療之創新。

此外，神寶醫資智復寶BoostFix結合APAL 5G MiFi無線網路分享器，透過患者在家復建並透過5G高網速的即時回傳，立即精準掌握患者復原狀況，透過BoostFix智復寶作為醫病雙方的治療平台，治療師能積極追蹤治療進度與成效，並量身為患者設計專屬療程。

此次同步展出的APAL 5G MiFi無線網路分享器，搭載Qualcomm ® Snapdragon X55晶片，能在用戶端與雲端以高達7.5 Gbps(mmwave版)的速度做即時串接。APAL 5G MiFi支援兩種NSA和SA組網方式，和主流5G頻段，下載速度高達2Gbps。並支援WiFi 6，比當前的Wi-Fi上網速度更穩定、覆蓋範圍更廣。

此外，5G MiFi還支援2×2 MIMO和OFDMA，雙頻Wi-Fi連接也更加穩定，最多可連接30台設備同時使用。透過APAL 5G無線網路分享器的5G高速網路搭配使用智慧醫療產品，可做到即時傳輸，精準落實遠距智慧醫療。

仁寶旗下神寶醫資 打造AI+5G遠距智慧醫療解決方案。仁寶/提供
仁寶旗下神寶醫資 打造AI+5G遠距智慧醫療解決方案。仁寶/提供

5G 智慧城市 Wi-Fi

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