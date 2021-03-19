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外電指將裁減中國九成人力 台達電：嚴正否認

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
圖為日前台達集團50周年記者會，董事長海英俊（左）、執行長鄭平（右）出席。記者曾吉松攝影／報系資料照
圖為日前台達集團50周年記者會，董事長海英俊（左）、執行長鄭平（右）出席。記者曾吉松攝影／報系資料照

今（19）日外媒報導，台達電（2308）董事長海英俊接受英國金融時報訪問時表示，台達電目標將公司在中國大陸直接雇用的人力減少90%，現在的進度是已經砍了四成人力。對此台達電今日嚴正否認，強調中國大陸、台灣、印度、泰國等地都有擴產計畫持續進行中，並均持續增加人力。

台達電指出，關於今日外電媒體所刊登之台達人力資源相關訊息，為一錯誤報導，該外媒將台達的人均產值提高，誤導為人力裁減。事實上，台達長期致力提升自動化與強化智能製造轉型，人均產值已較過去提高3倍；此外，更持續擴充全球生產基地之規模，其中包含新建、擴廠或擴線。

台達電早盤股價平盤下整理，跌幅約為1.22%。

金融時報指出，受到美中貿易戰生產成本上揚的影響，台灣電子業紛紛縮減中國大陸營運，身為蘋果（Apple）與特斯拉（Tesla）元件供應商的台達電，卻是大幅縮減當地人力。台達電本週才剛舉辦成立50週年活動，但記者會上絲毫未提到要減少人力一事，今日此報導一出，讓科技業界的人看得一頭霧水。

事實上，台達電2月時法說會表示，將持續擴大全球佈局，包含中國大陸、台灣、印度、泰國等地都有擴產計畫同步進行，全年資本支出預計200億元起跳，較去年178億元增加逾1成，海英俊法說會上表示，印度投資案規劃興建4個廠，去年受到疫情影響，導致建設進度落後，不過近期隨著疫情稍緩，預計2個廠可望在第二季投產。

由於電動車、被動元件需求強勁，海英俊透露，除了規劃在中國大陸的吳江廠區擴增電動車馬達鋼片沖壓產能外，子公司乾坤也公告斥資11.67億元，將在吳江擴產，強化車用相關佈局。

海英俊本週表示，台達電1988年上市時市值80億元到2021市值一度突破8000億元；營收更從1971 年的200萬元至2000年已突破2800億元，年複合成長率達27%。2010年至2019年間為客戶節省314億度電，約當减碳近1674萬公噸的二氧化碳。

執行長鄭平表示，預估2030年電動車傳動系統市場規模可達到330億美元，台達的目標是市占率不低於10% 。

台達電 海英俊

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