振樺電：展望審慎樂觀 營運將逐季成長

工業電腦振樺電（8114）表示，對於今年展望，就區域表現來看，美國與亞洲動能將因封城解除而強力回歸，歐洲在歷經兩年整頓，營運動能與新客戶開發取得重大進展。綜觀集團表現，2020年為零售餐飲及旅遊娛樂服務業巨大挑戰的一年，2021年需求已明顯回溫，然零組件供貨缺口與貨運缺櫃問題仍為出貨時程的主要變數。集團營運從去年谷底爬升，今年展望審慎樂觀，動能可望隨著疫情落底呈現同期及逐季成長趨勢。

不過受到去年淨利歸屬於本公司業主為1.24億元，EPS僅1.65元，幾乎是創近20年來低點，振樺電今（19）日早盤股價下跌約1.75%。

振樺電指出，各事業部展望，POS市場終能揮別封城影響，全球品牌通路動能持續回溫，可望重回健康水位 ; 另專案客戶也大有斬獲，振樺憑藉多年品牌耕耘與產品實力，在疫情期間攻獲三家名列全球零售250強集團客戶，其全球店數皆為上萬家規模。三大新客戶目前已少量出貨，有望成為未來二至三年新的營收成長動能。

該公司表示，Self-Service Kiosk深度耕耘數位金融應用，長期協助美國電信與有線電視運營商提供自助繳費(Bill Payment)設備及維運服務。隨近年數位金融多元發展趨勢，比特幣現金交易持續熱絡，Kiosk也接獲Bitcoin ATM重要訂單，預計第二季起逐步出貨。此外，去年眾多在手專案出貨因封城而暫緩，隨歐美各休閒娛樂場域如購物中心、戲院、主題樂園逐步開放，自助服務需求也將重啟討論 ; 同時，歐洲自助服務領域於疫情期間也繳出第一張成績單，成功開發連鎖戲院、酒店集團及全球保齡球館設備龍頭客戶，並獲得自助購票與自助報到(Self-Ticketing & Self-Check-In)設備訂單。

IPC方面，振樺電表示，去年醫療資源多集中於重症與呼吸道相關，今年資源配置可望逐漸恢復平衡，瑞傳高毛利醫療檢測與癌症治療運算平台需求重回成長軌道。此外，新半導體龍頭客戶眾多專案陸續開發中，去年已顯著貢獻，可望於未來兩年繼續擴大。瑞傳與華碩（2357）就工業物聯研製中心(Embedded Foundry)也強勢開展，以華碩AIoT的台灣製造需求為起點，加上供應鏈資源，中長期將挹注營收與獲利成長。