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市場法人看好旺宏 今股價逆勢上揚
DRAM市場供需自去年第4季回升，而NOR flash原本市場認為，今年第2季以後才會逐步回穩，不過，在市況提前加溫之下，今年以來NOR flash市況及價格表現也都優於市場預期，也使得市場法人旺宏（2337）今年營運可望受惠。
近日外資法人報告指出，全球最大NOR flash製造商之一的旺宏今年營運將受惠全球龐大的需求成長，二家外資法人機構分別給予旺宏60元及55元的目標價。
美系外資法人指出，回顧2005至2015年期間，因NAND flash的替代效應，使NOR記憶體的需求遭到壓抑，然自2016年起，因NOR具備更高的資料讀取速度、加上尺寸與耐用性的優勢，更適合用在物聯網（IoT）、OLED與車用領域。
因此，該美系外資法人估計，NOR自2021至2023年每年位元出貨量將增加6%至10%，有機會推升旺宏在這3年間，全年營收的年複合成長率上看一成。且受惠於NOR flash價格走勢，以及旺宏產品組合中有更多車用語工業用產品，外資認為旺宏2021年至2023年，毛利率將回升到產業上行循環時的3至4成水準。
受到今年全年營運看增長，且後市中長線營運也維持正向，今日台股集中市場指數雖然一度重挫逾200點，盤面多數個股下跌，不過，旺宏股價今日盤中仍維持強勢並逆勢上漲，近日股價維持在44至45元之間整理。
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