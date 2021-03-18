雷虎科技協防台北市民防七號救災演訓 表現受矚目

台北市政府今(18)日舉辦「民安7號」大型災害防救演習，雷虎科技(8033)應邀參與演練，與中華電信共同展現近年來有關「空中基地台」的研發成果，受到高度矚目。

雷虎科技表示，由於台灣地處亞熱帶與地震帶的天然地理環境，地震與風災頻繁帶來災禍。有鑑於颱風是台灣發生頻率最高的天然災害，松山機場航班起降頻繁，空難事故亦為台北市面臨的災害威脅之一。

這次演練以大型災害防救為主軸，並結合風災、空難事故及毒化物災害進行實兵演練，模擬實際空難事故情境所規劃的複合式災害救災演練。演習由台北市長柯文哲主持，雷虎科技受邀參與盛會。

今天演習主要推演此類災後現場，電信服務可能中斷，影響救災指揮中心的即時通訊與調度。專為電信中斷通訊服務所打造的救災無人機，就是雷虎科技空中基地台系統的專業。

雷虎科技與中華電信聯合參與此次演習，提供近年來研發成果「空中基地台」，結合中華電信5G通訊科技，提供行動基地台，為災害現場提供緊急通訊設備，展現科技在防災期間的應用，以及跨單位協調整合能力。

雷虎科技鑒於常見的意外災害，如地震、山洪、土石流或其他天然災害，造成山區等偏遠地區、意外事故現場通訊缺乏與中斷，再度以其高端與高負載無人機為基礎，精進研發此次展示的空中基地台。

雷虎科技表示，本次展示的空中基地台，已陸續經過各種情況演練，包括109年度國家防災日大規模震災消防救災動員演練、2020年南區台東救災通訊演訓、109年國軍漢光演習、109年國土安全部關鍵基礎防護CIP演練，成果豐碩。