調查：金融業資安優等生 科技業普遍落後

新冠肺炎讓企業積極導入新興數位科技，然而依據安侯建業聯合會計師事務所今（18）日公布的《台灣企業資安曝險大調查》，結果顯示，金融業資安水準最高，但是高科技產業的資安水準卻差了很多，具備一般能力的專業駭客，就有可能進行入侵。

安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，這是個「意料之外、情理之中」的成績。一般人對大型企業的印象，都是門禁森嚴，但仔細觀察實際的企業網路環境可以發現，凡事講求生產效率與成本的台灣大企業，對資安的重視普遍程度不高，加上疫後遠距科技的多元應用，就造成了網路安全高曝險結果。

報告所抽樣調查的50家台灣大型企業中，包括五大產業，以金融業得分表現最好，平均得分為87分；其次則是製造業，平均資安分數為74.5分；但電子零組件製造業、通訊業與電腦及周邊設備製造業，亦即通稱高科技業的「護國群山」們，平均分數卻只有68分，除少數公司可以擠身領先群外，多數落後於台灣其他產業。

謝昀澤表示，這代表台灣高科技業若遭遇資訊攻擊，潛在平均資安財務損失風險超過3,000萬台幣以上，恐成為駭客眼中標準的「肥羊」，且近期駭客對高科技產業的狙擊更加猖狂，常見事故包含電腦綁架勒索、電郵偽冒詐財、機密竊取等，都反映資安挑戰日益嚴峻。

謝昀澤提醒，若高科技產業不趕緊提升資安控管和自身防護能力，駭客將有機會進行更大規模的屠殺。更甚者因供應鏈的網路環環相扣，很容易因單點、單一系統，或單一公司遭入侵，而對整體供應鏈產生巨大衝擊。