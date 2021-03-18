富采今年拼全年損平 感測及車用是未來重點布局領域

國內LED廠龍頭富采投控（3714）今年成立以來首度在今（18）日舉行法人說明會，會中除了解讀去年的營運及財報表現之外，董事長李秉傑對今年營運表示樂觀，在營運面上，看好未來感測及車用領域的前景，今年將力拼全年達損益兩平的目標。

今日是富采成立以來的首次法說會，董事長李秉傑、隆達董事長蘇峰正、晶電總經理范進雍及富采財務長張博儀均列席參加。李秉傑再次對於富采控股旗下公司的分工說明，其中，晶元光電主要負責生產磊晶片和晶粒；隆達則是以封裝和模組為主，另外，晶成半導體的主導先進化合物半導體。

對於未來營運，李秉傑表示，去年全球Mini LED市況已經起來，下游的應用也逐漸增加，看好今年將是Mini LED的發爆年，看好未來Mini LED的應用及市場需求可望逐漸成長，他也指出，若Mini LED的應用形成潮流，未來不排除有擴充產能的計劃。此外，李秉傑也強調，除了Mini LED之外，全球的發展趨勢下，下一個5到10年，感測相關的應用和車用相關產品將是富采集團的重要發展方向。

在營運表現上，財務長張博儀指出，富采去年全年營收237億元、年減5%，毛利率約2.9%，稅後虧損87.39億元、每股虧損12.74元。其中，去年提列約9億元的壞帳，此外，包括資產減損、商譽減損等，一次性提列損失約34億元，去年全年虧損的87億元中，本業約虧損44億元。張博儀也表示，以去年第4季的營運情況來看，控股旗下公司晶電及隆達營運都在成長，同時，毛利率也提升中，今年營運表現樂觀。

對於後市營運展望，昌電董事長范進雍指出，晶電推動MiniLED技術已有4、5年時間，今年應該是爆發的一年，尤其是下游的應用持續開出，全年Mini LED相關產品出貨看好。

另外，范進雍也強調，未來在車用、感測元件、植物照明也都是成長重心。尤其在感測用於穿戴裝置上及紅外線產品，都已有客制化的接單，預計下半年會有明顯成長。