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工業富聯收購鴻海威州廠房 增添第4座美國工廠

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下工業富聯今（18）日公告，以自有資金7762.9萬美元（約新台幣22.04億元），收購鴻海美國子公司持有的在建廠房、在建數據中心等相關資產擴充美國當地製造能力。

工業富聯在美國目前有四座廠房，除了威斯康辛州之外，還包括休士頓、鹽湖城與聖荷西，工業富聯表示，原本在威州的廠房，是向鴻海承租，由於伺服器業務需求暢旺，為了讓財務與產能的運作更有效率，因此，向鴻海購買威州的智慧製造廠房。

公告指出，受新冠疫情的影響，北美線上辦公、教育、娛樂的需求呈現爆發式增長，當地雲計算服務提供者對伺服器需求隨之增長，目前工業富聯的美國工廠產能，以品牌客戶為主，無法滿足此部分雲計算服務提供者客戶需求，因此該公司亟需擴充美國當地製造能力。

供應鏈人士則指出，鴻海集團除了品牌伺服器客戶之外，雲端伺服器主要客戶，包括亞馬遜與微軟等雲端服務供應商，近期又傳出接獲Google在美國組裝伺服器的訂單，可以看出，鴻海集團在伺服器的業務，將持續上揚。

鴻海

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