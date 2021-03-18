晶片荒免驚！台灣三星推A52 5G新機 供貨無虞

搶攻5G手機市場，台灣三星今（18）日推出A系列首款防水5G機種Galaxy A52 5G，面對市場缺料潮，台灣三星強調A52供貨無虞。今年三星在台策略仍將衝刺高階機種，同時8,000元以上的機種都將是5G手機。

對於下半年是否會推出新一代的Note系列新機，以及目前手機零組件缺料問題。台灣三星表示，三星全力投入Note系列，十多年來受到許多忠實粉絲與消費者喜愛，一旦準備就緒，三星即會在下一代Note裝置發表時分享更多資訊。而所有科技及相關產業都感受到當前半導體市場的動盪。三星正竭盡所能減輕影響，並將持續攜手合作夥伴，一同克服供應方面的挑戰。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，由於A52的銷售計畫很早即開始準備，因此供貨無虞。另外因應原物料供應可能吃緊，在銷售預估上也力求精準並提前準備。例如台灣三星目前已針對5月的母親節、6月的618檔期，先盤點會有那些行銷活動、與那些電信業者合作，期能更精準預估銷量、控制庫存。

陳啟蒙指出，由於台灣手機銷售仍以電信商的綁約用戶為主，因此三星目前5G機款，主要搭配電信資費，讓消費者能輕鬆入手的價格帶，包括A32 針對699元資費、A42鎖定999元資費的用戶，A52則讓選擇1,399元資費的消費者可以零元帶走手機。至於高階旗艦機S21系列相較去年S20系列已有雙位數成長，由於去年主要受疫情影響，若以前年的S10作為比較基礎，預計4月中S21系列可望超越S10的銷售水準。

對於今年台灣整體手機市場，陳啟蒙預估，依現況來看，預估銷售量可能與去年持平，銷售額則希望有8%到10%的成長。