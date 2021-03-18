飛捷發表統一端點管理平台 攜手全球夥伴聚焦物聯網

全球ODM產業電腦設計領導廠商飛捷科技（6206）今（18）日宣布推出全新雲端UEM解決方案，旨在運用統一端點管理平台來管控各種硬體裝置與物聯網在內的所有端點，透過現代化OTA (over-the-air) 技術進行遠程管理，以降低企業營運成本並提升員工生產力。此UEM解決方案將以 「inefi」品牌進軍物聯網平台市場，以飛捷科技長年深耕於各領域之硬體應用與客戶關係為基礎，打造全新的線上線下整合平台，攜手全球夥伴一同邁向物聯網時代之商業營運模式轉型。

「inefi」將提供簡化與合併的裝置管理方法，無論是營運場域使用的POS機台、自助點餐機Kiosk、觸控螢幕、平板電腦或週邊裝置，企業可透過雲端服務系統使用inefi UEM平台進行場域設備之分層管理。在面對快速變化的物聯網環境，有效地幫助企業，簡化管理工作並降低營運成本。

「inefi」可協助企業引入全新的工作管理模式以降低營運場域維護之複雜性。透過一個介面就能連接、配置、監控場域中的各類端點設備，讓企業通過同一團隊，利用同一套工具，就能輕鬆地管理不同地點的營運設備。統一化的問題分析技術讓企業能跨平台分層追蹤各類應用，無論員工在哪裡，以哪種方式工作，通過統一端點管理平台將大幅提升員工生產率，企業也不必再耗費人力及物力進行高成本的現場維修移動，突破端點管理局限以實現低成本高效益之營運模式。

飛捷指出，整合設備與應用程式內容於一身，可幫助企業為傳統終端服務提供核心管理功能，並達到簡化流程管理，以提高維修效率與降低問題判斷之複雜度。雲端佈署模式提供訂閱授權，可靈活控制前期導入成本。此外，企業可以透過單一控制平台管理大量多樣化的網聯設備，有效地對所有端點、應用、內容、身分以及基礎架構進行統一管理，從而降低整體營運成本以實現最佳管理性能。