快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

奇景超低功耗WE-I Plus AIoT平台 獲微軟Azure認證

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電今（18）日宣布，其超低功耗WE-I Plus AIoT平台，已獲得微軟（Microsoft） Azure IoT PnP認證，並已登錄在Azure認證裝置型錄網頁。奇景正與Microsoft Azure緊密合作，運用WE-I Plus AIoT平台，加速開發者超低功耗連接裝置開發時程。

奇景執行長吳炳昌表示，Microsoft Azure IoT平台和奇景WE-I Plus AIoT平台，共同為我們的客戶創造一個強大工具，讓客戶可以盡情發揮創造力。奇景與Microsoft Azure在市場上，推出可靠、安全且更長效電池壽命的邊緣AI（Edge AI）產品，使其比以往產品更加容易及快速開發。

奇景 WE-I Plus AIoT平台，由奇景超低功耗WE-I Plus邊緣端AI處理器、全時（Always-On）影像感測器、電腦視覺AI演算法，以及第三方NB-IoT模組所構成，所有模組均以超低功耗運行，在Azure IoT雲端生態系統中執行邊緣端AI裝置功能。

在邊緣端指定的工作環境下，奇景 WE-I Plus AIoT平台，透過全時影像感測器檢測物件移動，並執行各種客製化AI算法使用情境（AI-use-case），例如人員檢測、人臉檢測、人臉識別和物體檢測。

由WE-I Plus檢測計算出轉換資料(Metadata)並加密再透過NB-IoT協議輸出到Azure IoT雲端，進行進一步統計數據處理和分析。在這種情況下，奇景 WE-I Plus AIoT平台僅使用4顆3號AA電池，即可運作超過一年。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，奇景是微軟推廣Azure IoT平台的重要夥伴，我們的目標是，一起幫忙打造出物聯裝置設計人員的首選平台。透過Azure RTOS（Real-Time Operating System）結合WE-I Plus SDK工具，並與Microsoft Azure IoT平台無縫整合，我們將共同提供IoT邊緣端裝置連接到雲端的最佳方法。

微軟

延伸閱讀

2021年5G/AIoT論壇 遠傳秀5G企業專網與智慧製造應用

中華電信、中衛環保聯手！善用Azure平台開創智慧環保新未來

隨著Zenimax被收購 《毀滅戰士》系列遊戲採用id Tech引擎也成為微軟所有物

微軟抨擊Google 以本身優勢影響新聞業者與廣告生態發展

相關新聞

大立光9年官司和解落幕 先進光董座：那一天 我關起門來痛哭

根據《財訊》報導，3月初，大立光與先進光纏訟9年的營業祕密侵害案件，終於以和解圓滿落幕，先進光股價連日狂飆。然而，這一切看在先進光董座高維亞眼裡，卻是百感交集。

新戰略物資IP 台灣成半導體A咖族群

美中的科技角力戰中，美國靠著掐住半導體IP的優勢輕鬆擊倒中國，意味著IP儼然成為最新的戰略物資，然而台灣的IP產業因為股本小過去不被重視，這回則正式站上檯面，成為重要的半導體A咖族群。

日本電產與鴻華先進攜手 強化電動車關鍵零組件能量

鴻華先進科技今（18）日宣布與日本電產株式會社（Nidec Corporation）簽署合作備忘錄，雙方攜手深度策略合作...

老牌化工廠轉型有成 特用化學廠身價三級跳

隨著半導體大廠積極推動原物料在地化，台灣的特用化學廠商發展出創新、附加價值較高的化學材料，找到新的舞台，將發光發熱。

台積電帶領成長茁壯 精材、光罩營運也沾光

隨著台積電資本支出不斷擴大，與台積電擁有緊密合作關係的供應商也持續成長茁壯，而旗下子公司身價同樣在台積電的庇蔭之下水漲船高。

智易去年獲利創新高 越南新產能估第4季開出

網通廠智易科技公布去年第4季歸屬母公司淨利新台幣5.28億元，基本每股盈餘2.56元，創歷史次高紀錄。去年全年淨利歸屬母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。