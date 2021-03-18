奇景超低功耗WE-I Plus AIoT平台 獲微軟Azure認證

奇景光電今（18）日宣布，其超低功耗WE-I Plus AIoT平台，已獲得微軟（Microsoft） Azure IoT PnP認證，並已登錄在Azure認證裝置型錄網頁。奇景正與Microsoft Azure緊密合作，運用WE-I Plus AIoT平台，加速開發者超低功耗連接裝置開發時程。

奇景執行長吳炳昌表示，Microsoft Azure IoT平台和奇景WE-I Plus AIoT平台，共同為我們的客戶創造一個強大工具，讓客戶可以盡情發揮創造力。奇景與Microsoft Azure在市場上，推出可靠、安全且更長效電池壽命的邊緣AI（Edge AI）產品，使其比以往產品更加容易及快速開發。

奇景 WE-I Plus AIoT平台，由奇景超低功耗WE-I Plus邊緣端AI處理器、全時（Always-On）影像感測器、電腦視覺AI演算法，以及第三方NB-IoT模組所構成，所有模組均以超低功耗運行，在Azure IoT雲端生態系統中執行邊緣端AI裝置功能。

在邊緣端指定的工作環境下，奇景 WE-I Plus AIoT平台，透過全時影像感測器檢測物件移動，並執行各種客製化AI算法使用情境（AI-use-case），例如人員檢測、人臉檢測、人臉識別和物體檢測。

由WE-I Plus檢測計算出轉換資料(Metadata)並加密再透過NB-IoT協議輸出到Azure IoT雲端，進行進一步統計數據處理和分析。在這種情況下，奇景 WE-I Plus AIoT平台僅使用4顆3號AA電池，即可運作超過一年。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，奇景是微軟推廣Azure IoT平台的重要夥伴，我們的目標是，一起幫忙打造出物聯裝置設計人員的首選平台。透過Azure RTOS（Real-Time Operating System）結合WE-I Plus SDK工具，並與Microsoft Azure IoT平台無縫整合，我們將共同提供IoT邊緣端裝置連接到雲端的最佳方法。