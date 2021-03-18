十銓T-CREATE創作者系列 今日重磅發表三款記憶體產品

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）旗下的T-CREATE創作者系列，今日重磅推出EXPERT DDR4 OC10L桌上記憶體、CLASSIC PCIe 4.0 固態硬碟及CLASSIC DDR4 10L 筆記型記憶體LAPTOP(SO-DIMM)三款新品，為創作者強勢打造最符合需求的創作效能。

十銓表示，T-CREATE EXPERT DESKTOP DDR4 OC10L單支大容量32GB DDR4超頻記憶體，外型設計上是以簡約質感鈦灰打造EXPERT產品線質感，頻率高達3600MHz， 為創作者帶來無後顧之憂的大容量超頻，提供穩定的優異效能表現。

此外，記憶體是使用10層板專業抗擾設計，具有更優異的抗雜訊處理能力，讓創作者無論動畫製作或是編輯轉檔都能穩定運行不卡頓，無論是檔案傳輸或等待時間較長的操作，皆可同時運作，大幅提昇工作效率，滿足多工處理創作需求。

T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 SSD是款為創意製作時所需的多工處理量身打造，兼具內在效能和外在質感的固態硬碟；支援最新M.2 PCIe Gen4x4高效能介面，讀寫高達5,000/4,400 MB/s，性能比 Gen3x4固態硬碟快40％，讓創作者在使用SketchUp及Lumion建築設計與擬真渲染，能享受更快更順暢的圖形密集渲染體驗，大幅縮短創作者因轉檔所需的等待時間。搭載穩定性極佳的控制器搭配訂製化穩定韌體，組合成高穩定性的最佳固態硬碟，用心保護您的珍貴創作。

除桌上型電腦，T-CREATE 同時也考量到使用筆記型電腦創作者，推出T-CREATE CLASSIC LAPTOP(SO-DIMM) DDR4 10L，單支32GB大容量升級創作首選，頻率高達3200MHz，創作者可同時執行多項操作，外型採用經典設計風格， 使用10層板專業抗擾設計，擁有極優異的抗雜訊處理能力，帶來穩定順暢的運作，滿足多工處理創作需求。經嚴謹測試程序，確保相容及穩定性，可支援至最新27吋 iMAC(2020年版)、INTEL 11th Gen系列、AMD 5000系列等筆記型電腦。