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2021年5G/AIoT論壇 遠傳秀5G企業專網與智慧製造應用

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣加工出口區電機電子工業同業公會今（18）日於高雄軟體園區會議中心舉辦「2021年5G/AIoT論壇與成果展示」，遠傳電信（4904）於會場展示高彈性的5G企業專網四大解決方案以及智慧製造應用。

遠傳企業暨國際事業群資深協理梁翔瑜以「5G理論/挑戰與應用」為題發表演說，與現場產、官、學界貴賓分享企業如何透過5G為製造業加速轉型升級，以協助南台灣產業掌握關鍵成功要素，取得市場先機。

梁翔瑜表示，高雄位於產業發展的絕佳戰略位置，市府團隊也提供完整友善的科技產業園區與5G試驗場域，遠傳2020年9月即加入「高雄5G智慧城」產業聯盟，聚焦於智慧工廠、智慧製造、智慧交通、智慧觀光等領域，遠傳很願意持續攜手5G生態圈夥伴，與高雄在地企業共同合作，今年也將持續於「高雄科技產業園區」推動產業、跨領域合作，協助高雄發揮產業能量。

遠傳同時在會場展示5G企業專網四大解決方案，可協助不同需求的業者以最符合效益的方式導入5G。梁翔瑜指出，遠傳深耕5G「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」已久，藉由5G專網高可靠度、高覆蓋率、高客製化特性，能因應企業的不同業態、不同領域的狀況，為企業量身打造最適切的5G應用。以智慧製造為例，5G創新應用能解決廠址中生產線上傳遞涵蓋率、傳輸速度的問題，以及達成快速轉換產線、縮短交期時間、產品品質控制等目標。

遠傳表示，智慧製造廠務管理應用，包括結合大數據與人工智慧的「智慧製造戰情室」，可協助企業匯聚資訊進行交叉計算，協助決策管理提高效率；以及「工廠MR/AR應用」，透過影像辨識結合視覺分析實現遠距廠房管理，正確執行機具安裝、保養與維修任務，更能輔助新進人員進行操作訓練、產線巡檢，提升安全與效率。

5G 遠傳電信 人工智慧

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