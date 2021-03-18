智慧城市展下周登場！中光電智能機器人發表新解決方案

亞洲最大智慧城市專業展會—2021智慧城市展(Smart City Summit & Expo)將於3月23至26日在台北南港展覽館2館盛大舉行，中光電（5371）子公司－中光電智能機器人（CIRC）針對設施檢測、軍警應用、環境監控、智慧物流等不同應用需求，展出機動型(Hummer)、安控機(Kestrel)、測繪機(Falcon)、物流機(Pelican)等全系列無人機產品，搭配自行開發的機隊管理平台(SkyWatch)與AI數據分析平台(Insight)，體現真正自動化、智慧化、數位化的完整解決方案，提供各類應用使用者更有價值的資訊。

根據Grand View Research報告顯示，2025年全球商用無人機市場規模預計將達到1,292.3億美元，複合年成長率為56.5％，加上物聯網(IoT)與人工智慧(AI)的加速應用及法規逐漸開放，預計未來三到五年商用無人機(UAV)市場將有大幅度的成長。

中光電智能機器人總經理忻維忠表示，近年來，歐、美、日等先進國家紛紛以建立國內自主無人機技術與產業為主要發展方向，中光電智能機器人配合「國機國造」政策，使無人機從機體到飛控系統、軟體平台皆由台灣團隊設計研發與製造，並針對不同應用需求推出合適的軟硬體解決方案，積極把握商用市場的成長機會。