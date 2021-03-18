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聯發科技Wi-Fi 6晶片組 驅動華碩最新電競筆電高速飆網

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

國內 IC設計龍頭聯發科（2454）今日宣布，該公司最新MT7921 Wi-Fi 6 晶片組，將搭載於華碩的新款ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電，提供業界領先的高性能、低功耗、低延遲的無線網路技術。ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電為首款採用聯發科技Wi-Fi 6 無線上網解決方案的消費型筆電產品。

聯發科進一步指出，採用聯發科技Wi-Fi 6技術的ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電即將上市。

聯發科技智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，透過與全球第一的遊戲裝置品牌華碩(ASUS)合作，聯發科為消費者帶來了最佳無線連網體驗、順暢遊戲連網、與更強的續航力。

許皓鈞說，聯發科技憑藉高性能、低功耗和低延遲的無線連網技術，為筆記型電腦提供一流的解決方案。藉由與華碩等業界領先企業的合作，讓聯發科技擁有最廣泛的Wi-Fi產品組合，在寬頻、零售路由器、智慧型手機、消費電子產品和遊戲裝置等領域成為全球無線網路方案的領導者。」

聯發科技 Wi-Fi 6解決方案，因支持2x2雙頻天線，傳輸量比Wi-Fi 5大幅提升；晶片採用22奈米製程，帶來更高性能、更低功耗及低延遲的特性； 低延遲與硬體增強功能，提供更好的遠距連接。

這也是聯發科在大舉投入研發支出，累積技術含量，跨足電競筆電應用市場。

聯發科表示，該公司的Wi-Fi解決方案每年驅動數億台終端裝置，而Wi-Fi 6解決方案的市場需求持續增長。Wi-Fi 6技術可提供multi-gigabit等級的高速、低延遲無線連網，讓使用者跨多個裝置玩遊戲、線上播放影片或視訊聊天之時，也能享受順暢連網體驗。

華碩電競電腦事業處總經理張仰光表示，很高興能將聯發科技的Wi-Fi技術引入到ROG和TUF系列產品中。聯發科技是這個領域的領導者，和華碩一樣致力於為遊戲玩家、開發者和所有人提供所需要的工具，發揮出最佳表現。聯發科技的產品使我們能夠將Wi-Fi 6導入更多樣化的遊戲裝置，提升每位使用者的體驗。

聯發科 電競筆電 Wi-Fi

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