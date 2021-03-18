鴻海攜手凌華 打造全台首創AI機器人5G專網實驗室

學測成績公布，近13萬名準新鮮人將在3月下旬申請大學科系 ; 人力銀行最新統計，最讓企業雇主感到滿意的私立大學「中原大學」，與晶片大廠Intel、鴻海集團（2317）、凌華科技（6166）攜手合作，在中原電資學院資訊工程學系推出全台首創完整機器人作業系統（Robot Operating System 2 / ROS 2）及AI課程，凌華出力培育師資，出資百萬設備，打造中原AI機器人5G專網實驗室，鴻海集團也慨捐百萬網通設備，整合實驗室5G場域。在科技界A咖紛紛投入下，中原電資學院將成為台灣以至於全球科技業，孕育未來5G專網+移動式自主機器人AMR群機智主(Swarm Autonomy)高階技術的人才搖籃。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧指出，這次產學合作成立全台第一個AI機器人5G專網實驗室意義非凡，讓中原大學利用高度整合Intel OpenVINO™ 框架的凌華科技設備，OpenVINO™是一個深度學習視覺應用開發的工具套件，可加速開發AI機器人應用，打造自主移動機器人(AMR) 。

鴻海科技集團副總裁呂芳銘表示 ，5G的大頻寬、廣連結、超低遲延等特性，配搭上專為中原大學人工智慧及機器人實驗室場域所設計的毫米波小基站運用，就像是個健全的神經系統，透過感知、傳輸、儲存、分析、操作等動作之高效表現，將能滿足實驗室中多元彈性場景需求，讓同學們在最具效能的網路環境中學習，也歡迎學成後加入我們的團隊學以致用、發揮所長，為台灣的軟硬實力奠定基礎。

這次捐贈初心，來自中原校友們對母校的愛，科技大老們包括鴻海科技集團呂芳銘副總裁、鴻海子公司工業富聯鄭弘孟執行長、凌華科技董事長劉鈞都畢業於中原大學。

凌華科技董事長劉鈞，業界包括凌華，對AI機器人工程師需求孔急，所以年薪比一般工程師高3-5成。與母校中原大學的合作，未來逐步將合作模式推廣到台灣中部、南部其他大學，解決台灣AI機器人人才荒。