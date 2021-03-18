宏碁義大利電競桌機Nitro 奪元月銷售冠軍

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）義大利電競桌機Nitro系列，奪下2021年1月份銷售冠軍，成為義大利電競品牌閃耀黑馬；此外，宏碁整體電競桌機1月份以287%年增率，成為業界成長率冠軍，與去年同期相比市佔率大幅增加，以20.7%市佔率名列電競桌機銷售排行榜前三名。

宏碁電競桌機在義大利表現亮眼， 自2020年4月份起銷售大幅提升，下半年各單月份更以超越業界10倍的成長率逐步擴大市佔。宏碁積極耕耘電競市場，旗下Nitro 系列亦具備強大效能、獨家FrostBlade™ 冷卻系統能高速旋轉處理進氣和排氣，同時保持低噪音；除此之外，其他電競桌機產品線多採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，為廣大玩家提供各種配置選擇，滿足追求頂尖設備的職業玩家、或是休閒玩家的所需。