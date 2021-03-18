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日本電產與鴻華先進攜手 強化電動車關鍵零組件

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）與裕隆合資公司鴻華先進，今（18）日宣布與日本電產株式會社(Nidec Corporation，以下簡稱 「日本電產」)共同簽署合作備忘錄，雙方攜手深度策略合作，為下世代電動車動力系統注入不可或缺的發展動能，預估在今年第四季展現雙方初步合作成果。

日本電產為全球排名第一的綜合馬達製造商，透過其累積多年的研發能 量，未來將結合鴻華先進整車設計開發能力，提升電動車開放平台性能。

本次合作雙方將透過 MIH 電動車開放平台，結合鴻華先進在整車設計領域的豐富經驗與日本電 產在馬達領域的領先技術，深化電動車動力系統的策略合作，充分發揮雙方的專業優勢與互補 綜效，在電動車開放平台上快速發展商品，取得競爭優勢。目前於乘用車與商用車皆有相關合 作計畫，預估在今年第四季展現雙方初步合作成果，鴻華先進未來將持續提供最新技術且更多 元的平台選擇予電動車產業鏈。

鴻華先進作為台灣唯一擁有整車設計開發及系統驗證能力之企業，延續鴻海科技集團與裕隆集 團過去數十年來在資通訊產業以及汽車產業的經驗，協助 MIH 聯盟推動軟硬體開放平台，發展 滿足 C.A.S.E.趨勢的自主技術。MIH 電動車平台採開放架構，以「模組化」、「彈性化」等特 色，獲得不同產業鏈夥伴響應，日本電產未來將扮演聯盟在電機以及相關硬體控制領域關鍵夥 伴角色。

日本電產的動力系統具有體積小、輕巧、高效率的特性，加上產品優越的性能與高品質，使其 於競爭群中維持領先。近年來，世界各國陸續提出禁售燃油車的日程計畫，成為電動車市場崛 起的助力，日本電產多年前便洞察到此趨勢並開始進行全球布局，投入大量研發資源於電動車 驅動與控制領域，其產品涵蓋了從 50kW 到 200kW 的範圍，足以滿足大部分未來電動車的需求， 而在技術的研發上，日本電產也持續的在產品效率、性能與輕量化上不斷的精進並擴大優勢， 目標 在 2030 年全球電動車動力系統的市占率達到 40% 至 45%。

日本電產常務執行董事早舩一彌表示，「這次的合作是一項充滿刺激的挑戰，我們和鴻華先進 每天都在緊鑼密鼓協商討論，希望未來將能貢獻一份力量，讓鴻華先進能成為世界一流的車輛 平台提供者。」本月 25 日 MIH 聯盟會員聚會 (MIH Alliance Member Gathering)，日本電產也將 以線上參與的方式，與聯盟會員分享，這段時間與鴻華先進合作的經驗。

鴻華先進總經理李秉彥表示，「日本電產擁有領先業界的三合一驅動馬達系統，這是未來電動 車發展的關鍵核心，也因此鴻華先進在去年第四季宣布推動電動車開放平台時，就已經和日本 電產商討共同合作的可能性。這一次雙方簽署合作備忘錄，將強化後續合作的深度和速度，預 計今年第四季，就會對外展現雙方合作的成果。」

聚集世界一流的聯盟夥伴是發展開放平台成功的重要關鍵，MIH 電動車開放平台已受到國際一 流系統供應商重視，與日本電產的策略合作，只是一個開始。鴻華先進作為聯盟的硬體平台主 要提供者，希望藉本次與日本電產強強結合，打造世界級水準的電動車硬體實力，未來可提供 電動車產業鏈更多元的選擇並帶領國內相關業者踏上國際舞台。

電動車 日本

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