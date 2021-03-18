日本電產與鴻華先進攜手 強化電動車關鍵零組件能量

鴻華先進科技今（18）日宣布與日本電產株式會社（Nidec Corporation）簽署合作備忘錄，雙方攜手深度策略合作，為下世代電動車動力系統注入不可或缺的發展動能。日本電產為全球排名第一的綜合馬達製造商，透過其累積多年的研發能量，未來將結合鴻華先進整車設計開發能力，提升電動車開放平台性能。

本次合作雙方將透過MIH電動車開放平台，結合鴻華先進在整車設計領域的豐富經驗與日本電產在馬達領域的領先技術，深化電動車動力系統的策略合作，充分發揮雙方的專業優勢與互補綜效，在電動車開放平台上快速發展商品，取得競爭優勢。目前於乘用車與商用車皆有相關合作計畫，預估在今年第四季展現雙方初步合作成果，鴻華先進未來將持續提供最新技術且更多元的平台選擇予電動車產業鏈。

鴻華先進作為台灣唯一擁有整車設計開發及系統驗證能力之企業，延續鴻海科技集團與裕隆集團過去數十年來在資通訊產業以及汽車產業的經驗，協助MIH聯盟推動軟硬體開放平台，發展滿足C.A.S.E.趨勢的自主技術。MIH電動車平台採開放架構，以「模組化」、「彈性化」等特色，獲得不同產業鏈夥伴響應，日本電產未來將扮演聯盟在電機以及相關硬體控制領域關鍵夥伴角色。

日本電產的動力系統具有體積小、輕巧、高效率的特性，加上產品優越的性能與高品質，使其於競爭群中維持領先。近年來，世界各國陸續提出禁售燃油車的日程計畫，成為電動車市場崛起的助力，日本電產多年前便洞察到此趨勢並開始進行全球布局，投入大量研發資源於電動車驅動與控制領域，其產品涵蓋了從50kW 到 200kW的範圍，足以滿足大部分未來電動車的需求，而在技術的研發上，日本電產也持續的在產品效率、性能與輕量化上不斷的精進並擴大優勢，目標 在2030 年全球電動車動力系統的市占率達到 40% 至 45%。

日本電產常務執行董事早舩一彌表示，「這次的合作是一項充滿刺激的挑戰，我們和鴻華先進每天都在緊鑼密鼓協商討論，希望未來將能貢獻一份力量，讓鴻華先進能成為世界一流的車輛平台提供者。」本月25日MIH 聯盟會員聚會 (MIH Alliance Member Gathering)，日本電產也將以線上參與的方式，與聯盟會員分享，這段時間與鴻華先進合作的經驗。

鴻華先進總經理李秉彥表示，「日本電產擁有領先業界的三合一驅動馬達系統，這是未來電動車發展的關鍵核心，也因此鴻華先進在去年第四季宣布推動電動車開放平台時，就已經和日本電產商討共同合作的可能性。這一次雙方簽署合作備忘錄，將強化後續合作的深度和速度，預計今年第四季，就會對外展現雙方合作的成果。」