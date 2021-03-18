集邦：伺服器競爭加劇 英特爾推Ice Lake應戰AMD

根據TrendForce調查顯示，截至2020年底，主流伺服器解決方案依舊以x86架構為主，其中Intel server解決方案憑藉完善的產品定位，以市占92%居冠；而AMD隨著製程領先加上性價比高的優勢，去年第4季市占上升至近8%，相較2019年同期上升約3%；其餘採用非x86架構解決方案的業者近乎其微。預期第2季整體server出貨表現隨著英特爾（Intel）新平台Ice Lake的推出，季成長可達21%。

值得一提的是，為因應5G與AI加速推動，強調低延遲的邊緣運算架構備受重視，包括自動駕駛、工業聯網以及特定商業性應用等，皆是理想的邊緣運算應用情境，相對應的方案商已開始積極布局。從架構來看，以ARMv8架構的解決方案於價格、功耗等面向，在邊緣運算的情境中皆具有更佳的匹配度。而隨著5G商轉，該解決方案也逐漸開始增加出貨占比，尤以北美資料中心最為積極，預期在2023~2025年將會有效打入部分低功耗的邊緣運算應用市場。

現下伺服器平台仍以Intel主導的x86占大宗，從Intel server平台的規劃來看，2021年第1季開始Whitley Ice Lake的處理器已向資料中心業者小量出貨，預期第2季開始將大規模出貨至傳統品牌廠；Intel也預估Whitley Ice Lake的市場規模將於今年第4季達到總出貨量約40%占比，但實際情況仍視終端業者採用的進度。

從規格來看，Whitley平台為Ice Lake提供DDR4最終版本的解決方案，在極限傳輸率（Mega Transfers per Second）、單一CPU支援的模組容量皆大幅升級，此將有利於伺服器的平均搭載容量提升，進而強化伺服器的虛擬化應用，以及與資料中心之間的串流架構。整體而言，Ice Lake無疑加強了雲端運算的擴展性，也縮減與AMD Rome平台的距離，強化Intel市場龍頭地位；加上新生活常態所帶動的server動能，將會刺激終端採用其新的CPU平台。而AMD儘管目前量產的產品規格略優於Intel，但除價格優勢外，在後續Milan平台並未有顯著的規格調整，故較難成為帶動server DRAM需求量的推手。

從存儲角度來看，在資料傳輸速度上，由於Whitley Ice Lake為Intel首款支援PCIe Gen4的平台。雖然AMD早在2020年有相關產品量產，但Intel身為伺服器平台長期霸主，市場的獨占地位賦予該公司在應用生態體系上的支援優勢；搭配第二代Optane SSD產品，可望大幅提昇對於未來主流AI、Machine learning的運算效能。因此，隨著Intel與AMD開始出貨放量支援PCIe Gen4平台，預估該介面滲透率可望自2021年下半年開始快速提升。

與此同時，針對未來DDR5與PCIe Gen5的規劃，目前Intel與AMD已陸續在2021年第1季展開樣品測試。Intel預計2022年初量產支援PCIe Gen5的Eagle Stream平台，將會加速升級資料傳輸速度；AMD的Genoa平台則是要到2022年第2季才會推出。