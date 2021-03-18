華碩電競筆電 導入聯發科Wi-Fi 6晶片組

PC品牌大廠華碩（2357）今（18）日宣佈，電競筆電搭載聯發科（2454）疾速Wi-Fi 6連線晶片組，強強聯手為玩家打造攻城克敵的致勝利器。

華碩電競電腦事業處總經理張仰光表示，華碩長期致力解決遊戲玩家與創作者痛點，不斷強化使用體驗，很高興華碩電競筆電能導入聯發科技Wi-Fi 6解決方案，提供超乎期待的絕佳網路連線品質。

聯發科智慧連網事業群總經理許皓鈞表示，聯發科的先進解決方案提供流暢的無縫連線體驗並延長電池續航力，對遊戲玩家至關重要；未來希望複製更多與ROG合作的成功經驗，為寬頻、路由器、消費性電子裝置及遊戲等產業提供更快速可靠的Wi-Fi 6功能，加速新一代連線技術推動與發展。

現代數位生活與網路密不可分，Wi-Fi 6於無線傳輸、網路效率與能源效率表現卓越，為華碩筆電開創嶄新競界，搭配華碩不斷進化淬鍊的軟、硬體實力，提供使用者無懈可擊的剽悍連網體驗，工作、娛樂隨心駕馭。