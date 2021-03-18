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遭昇陽半訴訟戰波及 世界先進強調捍衛權益

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）於今（18）日公告，該公司於17日收到昇陽半導體向新竹地方法院提起的刑事附帶民事起訴狀，主張營業秘密遭另一業者宜特（3289），及世界已離職的李姓員工及劉姓員工未經授權而重製、使用，請求上述人等及世界連帶賠償所受損害1.945億元及所損失利益。

世界強調，根據現有資料了解，昇陽半導體（8028）所主張的資訊不涉機密，是否構成營業秘密，明顯有待商榷，且此為已離職員工的個人行為，昇陽半導體對該公司的主張，於法並無理由，因此已委請理律法律事務所協助處理訴訟案，並將採取積極的法律作為，對此訴訟進行回應，以捍衛公司與股東權益，並重申保護智慧財產權的決心。

世界也強調，此訴訟案對該公司財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

半導體 晶圓代工廠 離職

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