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DRAM報價看漲 南亞科後市展望佳

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年以來不僅DRAM在現貨價及合約價均出現上漲，同時，由於目前記憶體需求明顯增加，全球三大原廠的供給維持穩定，使得記憶體業者持續看好今年後市記憶體價格走勢可望緩步呈現逐季上漲，市場法人也看好國內最大的DRAM廠南亞科（2408）今年營運展望。

市場法人指出，南亞科股價表現，以近幾個月來看，相對國際大廠股價漲幅明顯呈現落後，尤其低於美光、SK海力士的雙位數漲幅，南亞科今年初股價就已在90元關卡之上，今（18）日盤中股價上漲，但盤中股價高點也僅在96元，相對多數國際記憶體股及國內模組廠，南亞科股價表現落後。

此外，市場法人也指出，南亞科在利基型、消費型DRAM領域中，享有極高市占率，隨著利基型DRAM價格走揚，考量南亞科身為純DRAM運營商、有效運用營運槓桿，後市股價表現值得期待。

雖然南亞科對今年位元出貨量年增估計為持平，但市場法人估計則是相對較為樂觀的中個位數增長，尤其看到利基型、消費型DRAM合約價強勁上揚，預料將對南亞科的營收與獲利都有幫助。

南亞科 DRAM 記憶體

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