緯創林憲銘：整個企業都要全方位數位轉型

世界經濟論壇「燈塔網路現場會議：重構運營模式，促進企業發展」昨（17）日舉辦線上會議，來自微軟、美的、惠普、愛立信公司等多位CEO參加，緯創（3231）董事長林憲銘也參與表示，我們整個企業都需要全方位百分之百的數位轉型，「要去使用你的數據、進行數據驅動」。緯創今（18）日早盤大漲將近4%，盤中高點來到每股34.15元，股價來到波段新高。

林憲銘提到，我們在做運營的時候，我們認為可持續性是最關鍵的責任之一。我們認識到如果我們做得好，我們可以去展示，可以做表率，包括業界部門、合作夥伴、供應商等等，讓他們去了解，這是我們不能逃避的一個主題。如果我們能夠確保我們獲得成功，我們可以去增加我們的能力，我們有很多的設備，很多流程，現在它的設計、定義都是以目前這樣的標準做成的。

但是如果說我們可以和合作方合作去進行對標、對接，使非常智能的感測器，在最確切的地方去獲得最精確的數據，科學家去進行演算法的研究，這會成為我們的競爭優勢，這些是我們自己在進行研發的，如果我們成功地做好這一切的工作，我們可以進行展示我們的可持續性會成為我們的競爭優勢，因為我們不僅僅節能，我們會獲得這樣一個可持續發展的優勢。

林憲銘表示，每個人之前都認為第四次工業革命的基礎是自動化，之後有的人認為還要加上「人工智慧」。但是我覺得不只這些內容。我們整個企業都需要全方位百分之百的數字轉型，要去使用你的數據，要數據驅動， 擁有一個非常好的數據的結構。

緯創昆山廠獲選為世界經濟論壇燈塔工廠，緯創昨日晚間發聲明澄清，在昆山擁有數個工廠，此次獲選的昆山廠以生產數位AIoT Devices（人工智慧物聯網裝置）為主要產線，並非先前出售的廠區。

緯創表示，這次獲得世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠認定的殊榮，是緯創運用最新科技推動數位轉型的關鍵里程碑，也是公司永續發展的重要基礎。緯創指出，將持續以最新科技推動數位轉型，以燈塔工廠作為全球工廠布建的典範，在創造更大價值的同時，也將其他工廠推進向燈塔工廠，為永續發展持續努力。

世界經濟論壇15日公布2021年度首批燈塔工廠（Global Lighthouse）名單，本次全球僅有15家工廠入選。