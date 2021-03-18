宏達電去年Q4毛利率27.9% 每股虧損1.29元

宏達電（2498）今（18）日公布去年第4季營業毛利27.9%，季增0.9個百分點，營業淨損12.9億元，稅後淨損10.7億元，每股虧損1.29元；去年全年稅後淨損60.2億元，每股虧損7.27元。

宏達電去年第4季營收16億元，營業毛利率從上一季27%上升至27.9%，增加0.9個百分點， 營業淨損12.9億元，營業利益率為 -80.9%，稅後淨損10.7億元，每股虧損1.29元。

去年全年營收58.1億元，營業毛利率15.6億元，全年稅後淨損60.2億元，每股虧損7.27元。

宏達電創辦人、董事長及執行長王雪紅去年第4季獲國際延展實境研究院The Academy of International Extended Reality頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」； VIVE Cosmos系列獲美國商業雜誌《Fast Company》頒發「Fast Company 創新設計獎」。

宏達電表示，《Fast Company》是與《財富》及《商業週刊》齊名的重量級商業雜誌，在眾多世界級產品中脫穎而出，對VIVE 的硬體設計是非常大的肯定。

宏達電指出，去年第4季表Desire系列最新生力軍HTC Desire 20+，搭載高通驍龍高效720G晶片，同時配備極致窄邊6.5吋大螢幕、大電力及優秀續航力表現，配備多元的拍照和錄影功能，是兼具價格優勢、美感及高效能的國民機款。

另外， 在台灣推出首款真無線藍牙耳機HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，搭載新一代藍牙5.0晶片，具有高傳輸、低延遲及長距離覆蓋達10公尺的優勢，可與手機隨時保持同步，其配備400mAh充電盒，可提供長效24小時。

宏達電說，VIVE Focus Plus 頭戴式顯示器新增支援VPN，並可透過VMWare和MobileIron進行行動裝置管理，為企業提供更優質的頂級虛擬實境服務；另外，世界知名藝術家蔡國強發表個人首件虛擬實境作品《夢游紫禁城》，則是由HTC VIVE Arts支持創作。