台灣大衝刺科技事業 「併購」及「徵才」雙軌並進

台灣大（3045）積極衝刺科技事業，「尋找併購目標」及「招募人才」雙軌並進，台灣大總經理林之晨表示，持續招募科技及數位人才，今年徵才總人數約千人，同時積極尋找投資及併購科技事業相關等新創公司的機會。

台灣大總經理、AppWorks 董事長暨合夥人林之晨17日在臺灣大學捐贈成立「臺大林之晨東南亞助學金」，林之晨表示，東南亞人口多，且年輕，東南亞數位經濟浪潮正進入紅利期，未來將成為台灣未來重要的盟邦。

林之晨認為，有非常好的條件吸引優秀的東南亞學子來台就讀，畢業後若能留在台灣創業或就業，將可有效改善台灣老化的人口結構；即使畢業後回國，這些年輕人也將扮演東南亞各國與台灣在商業、社會或文化交流的重要橋樑。

近年台灣大、momo及AppWorks也積極跨向東南亞，未來招募東南亞人才也是重點考量之一。

因應新科技成長，林之晨表示，未來台灣大要持續招募新科技人才，今年徵才人數約千人。台灣大日前表示，台灣大是新世代電信科技公司，持續招募5G相關應用人才，包括資料科學家、新創產品開發工程師以及遊戲、影音等娛樂內容，特別是在 AI、大數據及物聯網等領域。

而在東南亞布局部分，除momo業務觸角積極跨向東南亞，林之晨表示，台灣大也積極評估併購或投資東南亞新創公司，主要以科技事業為主，包含社群OTT、O2O、教育科技及物流等。