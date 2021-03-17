緯創：獲選燈塔工廠的昆山廠 並非先前出售的廠房
代工大廠緯創（3231）今（17）日發出聲明，強調集團在中國大陸昆山擁有數個工廠，此次獲選燈塔工廠的昆山廠以生產數位AIoT Devices為主要產線，並非先前所出售的廠。
緯創表示，緯創資通昆山廠很榮幸獲選為燈塔工廠，但緯創在昆山擁有數個工廠，此次獲選的昆山廠以生產數位AIoT Devices為主要產線，並非先前所出售的廠。
緯創認為，這次緯創獲得世界經濟論壇燈塔工廠認定的殊榮，是我們運用最新科技推動數位轉型的關鍵里程碑，也是公司永續發展的重要基礎。緯創將持續以最新科技推動數位轉型，以燈塔工廠作為全球工廠布建的典範，在創造更大價值的同時，也將其他工廠推進向燈塔工廠，為永續發展持續努力。
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