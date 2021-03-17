晶片荒燒到測試設備大廠是德科技 但承諾優先供貨台積

由安捷倫分割獨立並改名的是德科技（Keysight），也受這波晶片荒影響，該公司全球市占甚高的晶圓前段測試設備，因缺晶片，交期拉長至六個月，但公司承諾優先供貨台積電，以利台積電後續5奈米以下先進製程推展。

是德科技客戶涵蓋全球通訊和工業、航太與國防、汽車、能源、半導體和一般消費性電子產品等領域。去年度營收約42億美元，去年11月到今年1月的2021會計年度首季營收11.8億美元，年成長8%，其中通訊類占比約47%，航太國防占比約25%，電子與工業用占比約28%。

儘管是科全球業務以通訊為重心，但台灣半導體業績比重甚高，台積電占台灣營收占比即逾二成，是該公司最大客戶，主要供應晶圓前段製程關鍵的晶圓量 測設備，這部分市占也居全球之冠。

台灣是德科技行銷處副總經理羅大鈞今日透露，該公司在半導體製程的測試設備，也因晶片短缺，交期被迫拉長至六個月，不過供貨排序，台積電仍列為第一優先，除了營收占比高外，台積電在全球晶圓代工領域，舉足輕重，尤其目 前全球晶圓短缺，台積電扮演角色格外吃重。

是德其餘客戶還包括聯電及京元電等晶圓代工和封測大廠。

受惠5G加速數位轉型，是德去年更靠網通客戶訂單大增而大放異彩，尤其去年大中華區營收首度超越北美，未受美中貿易戰影響。

羅大鈞也透露，是德科技看好未來新能源車發展，也積極布局這塊領域，除了加入鴻海推動的MIH平台聯盟，也大陸上汽、比亞迪及德國BMW等車廠合作，布局電動車電池量測應用，從電池芯（cell）、電池模組（module）到電池組（pack）量測設備都已準備就緒，也積極切入電動車電池管理系統（BMS）量測。

羅大鈞指出，為強化在車用領域量測技術，是德2017年併購ScienLab，強化電動車電池、模組、電池組和電池管理系統量測技術。