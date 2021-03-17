兩家台灣新創公司 加入高通全球商用生態系

晶片大廠高通於今(17)日宣布，宇心生醫、樂邦安控這兩家台灣的新創公司，進入高通Qualcomm Advantage Network，成為其全球商用生態系的成員。

高通表示，宇心生醫（QT Medical ）、樂邦安控（LUBN）是第二屆高通台灣創新競賽的入圍隊伍，透過競賽得以與高通相關部門交流，進而獲邀進入高通網絡，成功跟國際企業接軌。這是繼2020年第一屆高通台灣創新競賽入圍團隊，包括洞見未來科技（RelaJet）及聯騏技研（Nestech）兩家新創公司，成為Qualcomm Advantage Network成員公司後，再有兩家台灣新創公司進入高通企業網路。

高通Qualcomm Advantage Network主要是把高通技術和網絡成員公司聚集在一起，協作、創新和加速業務發展。QT Medical和LUBN都是加入高通智慧城市加速器計畫，主要是支持或促進智慧城市計畫，把鄉鎮市、政府實體與技術供應商聚在一起，提供運用高通產品的先進物聯網解決方案。

高通指出，歡迎兩支台灣優秀新創團隊加入高通Qualcomm Advantage Network的智慧城市加速器計畫。通過該計畫，不同的硬體、軟體、雲端和系統整合公司可增加商機、縮短商業化時程，有助於創造真正的智慧及互聯城市。QT Medical運用5G連網、人工智慧驅動的心臟監測儀技術，成功開發醫療級家用12導程心電圖系統，實現遠距心臟照護與篩檢，對遠距醫療極具開創性。同時，LUBN則是將門禁管理透過4G連上雲端，連結相關房產服務，將為物業管理及房地產服務自動化提供整體解決方案。