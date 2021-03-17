台灣大失去獲利王寶座 林之晨：正轉型跨向成長

台灣大（3045）去年失去蟬聯八年的電信每股獲利王寶座，中華電信今年以來獲利表現也持續領先。台灣大總經理林之晨認為，台灣大正在轉型成為注重「長期成長」的公司，追求電商跟新科技成長，今年成長12%至15%，明年更高，中期可望看到獲利效益浮現。

過去連續八年台灣大擁有電信每股獲利王光環，也是外資偏愛的電信股， 去年台灣大痛失每股獲利王寶座，睽違八年，中華電信2020年每股稅後純益4.31元，勝過台灣大的4.01元，重返電信每股獲利王寶座。今年前2月中華電信每股稅後純益0.78元，與台灣大每股獲利0.58元，拉開差距。

林之晨表示，近幾個月獲利表現受到5G手機單價較高影響，台灣大推出48個月長約期方案，補貼金額較高，成本對獲利影響較大，但專案成效不錯，這個投資將在未來兩、三年可以看到效益。

而台灣大近年來自電商營收過半，而電商獲利率較過去電信產業為低，貢獻營收過半，但貢獻營業利益則僅14%，整體營收獲利結構已經與過去電信產業大不相同。

林之晨認為，現在台灣大的布局，正在投資整體成長的階段，今年是以成長為目標，並非短期獲利為目標，公司除從一個電信業者轉型科技公司外，也從一個注重短期EPS，要轉型成為注重長期成長的公司，因此短期時間不用追求獲利，這點資本市場可能需要一點時間適應。

林之晨也強調，今年台灣大財測營收成長目標是年增12%至15%，相較過去是大幅成長，而短期稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）則是較持平，今年EBIDTA目標持平或小幅衰退。

林之晨認為，現在是台灣大轉型期，未來會進入成長期，明年的營收成長也會超過今年，中期就可望顯現在獲利上。至於是否重返獲利王，林之晨認為，單看某個科技事業貢獻狀況，以及產業中比較對象可能非電信同業，而是科技公司或區域性的科技公司。

而台灣大旗下大金雞momo近期營運跟股價都表現亮眼，林之晨表示，去年momo占台灣大營收比重超過五成，今年台灣大來自電商跟新科技營收成長幅度都高達19%至23%，高於整體台灣大集團的12%至15%。

而除了momo以外，台灣大也積極投入遊戲、myVideo、myMusic的OTT服務等新科技業務，林之晨表示，去年遊戲事業推出新遊戲後，帶動很好的成長，今年也有很好的成長期待，其他包含電子帳單、數位廣告、myVideo、myMusic的成長。

此外，因應新科技成長，林之晨表示，未來台灣大要持續招募新科技人才，同時也一直尋找投資跟併購機會，主要以科技事業為主，並鎖定新創事業，包含、社群OTT、O2O、教育科技及物流等。