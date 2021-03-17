智慧醫療展與智慧城市展 23日於南港展覽館2館同步開展

由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會與台北市電腦公會共同舉辦的「智慧醫療展 SHE Taipei」，將於本月23日與智慧城市論壇暨展覽(簡稱: SCSE)同步在台北南港展覽館2館敲鑼揭開序幕。

主辦單位構建智慧醫療情境館邀請11家廠商展出智慧醫院、智慧照顧及智慧睡眠等三項主題，同時舉辦的智慧醫院院長大會將有台灣80多位醫院院長與40多位科技主管交流探討「醫產合作新模式」，醫療界與科技產業界的大規模交流，可加快台灣智慧醫療科技發展的腳步。

今年智慧城市展計有251家參展廠商，其中有近23%廠商提供智慧醫療解決方案，醫療技術與健康應用為該展區最主要的參展類別之一。例如: 看好未來5G、AI與醫療結合，本次展覽中的電信業者包含中華電信、遠傳電信皆攜手與各縣市政府積極投入遠距醫療及在宅照護的應用服務，透過電信商提供遠距診療服務平台，搭配IOT醫療器材，5G網路等，進行遠距醫療協助操作，縮短偏鄉就醫距離。

因應新冠肺炎肆虐，全球市場對「非接觸」解決方案的高度需求，從紅外線體溫量測、生理監測、定位系統、到居家防疫的非接觸門禁產品、防疫機器人等，廠商也推出各式AIOT防疫解決方案以掌握市場商機，例如：神通資訊-MiAIOT智慧防疫解決方案、鉅怡智慧-非接觸體溫心律監控系統、超恩-AI人工智慧體溫感測解決方案、泰博科技-藍芽血氧濃度遠距照護系統、天樞-自我照護APP生理監控系統、智慧時尚-防疫藍牙守護環、訊連科技-AI臉部辨識引擎、茂旭資訊-非接觸式樓層控制方案、台灣螢端-顯示系統解決方案等。

智慧醫療情境館的廠商共有11家，以模擬智慧醫療及照護中的應用情境，呈現未來資訊及科技的創新應用，包括: 慧誠智醫「智慧醫院」、台灣受恩「科技照護」和太暘科技「智慧睡眠」三方所主導的情境主題，展現數位醫療於診間、病房、護理站、睡眠中心、居家、社區等照護應用服務。

在SHE，除了廣達、華碩、精誠等資通訊大廠展示以外，神寶醫資、緯謙科技、利原科技、高登智慧、旺德賽斯、智捷生醫、長庚大學等醫療科技廠商，提供多元的智慧醫療及精準健康解決方案，亦積極搶攻智慧醫療與健康商機，期望與國內位醫療院所、衛生單位、長照機構等相關單位深度交流，齊力帶動台灣醫療科技產業接軌國際。

醫策會執行長王拔群指出，自2018年起辦理智慧醫院院長大會，邀集醫院院長及科技產業高層代表出席，共商智慧醫療發展挑戰與契機，3年來，已成為醫療與科技界領導階層最大規模的跨界盛會。COVID-19疫情爆發，讓大家深切體認到穩定疫情及數位轉型是維持台灣醫療量能的重要關鍵，因而藉此項大會匯集台灣卓越的醫療實力與領先的科技發展，透過雙強合作將成為因應多變環境的利基。

今年以「數位轉型，共創智慧醫療新價值」為主軸，辦理第四屆「智慧醫院院長大會」，期聯合醫、產、官、學、研各界力量，透過每年一次的高峰對談，促成醫界與科技界攜手合作。本次探討的主題有「遠距醫療」、「AI醫療應用」、及「創新合作模式」，尤其第三個主題最為科技廠商所關注，透過醫療界分享醫院如何引進新科技在院內實際應用導入的案例，將促使更多的醫院學習導入模式，有助於台灣智慧醫療科技發展的腳步。