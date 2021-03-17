華碩首季筆電供貨缺口達三成 顯卡上半年將持續漲價

零組件持續缺貨，PC品牌大廠華碩（2357）共同執行長胡書賓表示，首季供應仍是非常吃緊，預期筆電產品的可供貨缺口達25-30%，華碩為因應持續上漲的零組件成本，已適度調漲價格，此外，顯卡由於需求吃緊，華碩繼上次調漲後，預期上半年仍會持續漲價。

華碩共同執行長許先越指出，去年開始零組件缺貨，業界有句話說「得料件、得產能得天下」，其實經營團隊花很多時間做這件事，但華碩有優勢，因為內部有強大的R&Ｄ團隊。

華碩因應零組件短缺，除了以R&Ｄ團隊重新設計產品，以最快速度測試導入外，在去年下半年已針對2021年需求跟重要供應商簽長約。

胡書賓指出，今年市場需求動能強勁，全年樂觀看待，但最大的挑戰還是供應狀況。去年第4季筆電產品的可供貨缺口有近三成，今年首季一方面要因應去年第4季遞延的訂單，加上第1季優於往年季節性需求，因此供應仍是非常吃緊，預期筆電產品的可供貨缺口達25-30%。

而零組件缺料，主要是以面板和IC為主，面板的短缺主因上游材料，包含驅動IC、電源IC，至於其他類IC也受限半導體供應鏈，甚至連封裝測試產能都吃緊，這是PC產業共同面臨的挑戰。

此外，因應上游零組件漲價，從上游到華碩到下游通路商，對於PC漲價持正面態度，因為整個漲價原因是零組件短缺，必須在每個價值鏈環節適度反應成本，藉由此，也可以讓華碩毛利率有較穩健的表現。

針對顯卡部分，許先越表示，因應缺貨狀況，華碩先前已經啟動調漲因應，但預期短期間缺貨仍會持續，因此上半年還是會繼續調漲價格，主要是因為加密貨幣「挖礦」讓市場顯卡需求擴大。

許先越指出，缺貨造成顯卡漲價，畢竟物以稀為貴，大家會加價搶貨，目前華碩顯卡團隊年度達成率進度超前，跟漲價有關。

許先越強調，華碩有相對完整產品線，因此在爭取供貨上會相對有優勢，但因現在缺貨主要原因在上游半導體良率不順，因此很難猜測何時缺貨會解決。