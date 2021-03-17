PC將重回成長型產業 華碩看好今年全年營運
PC品牌大廠華碩（2357）看好公司營運跟市場需求在正向健康成長狀態，在新冠疫情帶動所有人生活往更數位化趨勢下，預期PC將回復成長型產業，華碩共同執行長胡書賓指出，今年首季將是全年谷底，第2季營收將優於首季，雖然整體下半年還是有不確定性，但仍然持正面樂觀態度。
華碩指出，短期來看，市場需求還是超過供給，但華碩在跟供應鏈夥伴合作下，預期今年上半年營收將逐季增加，以出貨量預測，首季PC業務將季減10%、年增70%，零組件業務季減5-10%、年增50%。
胡書賓指出，從今年4個季度來看，預計今年首季將是谷底，第2季營運會比首季好，雖然整體下半年還是有不確定性，但仍然持正面樂觀態度。
胡書賓表示，展望2021全年營運，雖然預期新冠肺炎疫情將因疫苗施打而緩和，但預期新數位化、學習新型態將會持續及深化，因此，對今年PC市場持正面且積極看法。
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