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中光電旗下譜鉅 今發表「新型旋轉平台近紅外光譜儀」

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
譜鉅科技全新發表「新型旋轉平台近紅外光譜儀」。圖／業者提供
譜鉅科技全新發表「新型旋轉平台近紅外光譜儀」。圖／業者提供

中光電（5371）子公司─譜鉅科技將偕同大陸當地代理商─譜研互聯科技，今（17）日起一連三天，於慕尼黑上海光博會（LASER World of PHOTONICS CHINA 2021）展示全系列產品，包含：標準波長及延伸波長之手持式近紅外光譜儀、穿透式光譜模組、反射式光譜模組、光纖式光譜模組及全新推出的「旋轉平台近紅外光譜儀」。

譜鉅科技表示，這款新產品因產品輕巧、方便、精準與穩定特性，不僅可透過USB及UART與電腦或人機介面連接，易於工業整合應用，還可透過低功耗藍芽（BLE）與智慧型手機進行光譜掃描控制與資料接收，再搭配定性或定量檢測模型之APP與雲端服務，成為IoT應用的最佳裝置，可廣泛應用於智慧農業、工業4.0及消費型應用的快篩檢測。例如：水果糖度分析、穀物檢測、藥品真偽辨別、膚質評估、燃油檢測、土壤糞肥檢測與酒、油品、乳製品、牛奶、母奶的液態分析。

譜鉅科技全新發表的「旋轉平台近紅外光譜儀」，可提供非均質樣品的取樣平台，僅需將相關樣品放置於平台上，透過電腦運算，即可得到相當可靠的光譜數據資料；此外，新產品也完美整合量測光源與旋轉平台的一體性，有效提升量測之重複性與穩定性等各項指標性能，為科研院校與專業人士節省光譜模塊二次開發時間，並可直接快速於場域驗證使用，使其合作夥伴更能專注於預測模型的優化，大幅提高其便利性。

此外，該產品不僅擁有具競爭力的售價，產品尺寸亦是目前市場上最輕巧便攜的快篩檢測設備。期望藉由新產品的發佈，蒐集不同應用領域之回饋資訊，並與技術訊息結合，讓譜鉅科技產品更加多元化，持續創造更多市場新契機。

中光電 雲端服務

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