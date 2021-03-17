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產業決勝人工智慧戰開打 微軟推限時免費課程及考照

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

2020年台灣防疫亮眼迎來經濟成長成亞洲之冠，2021年為台灣走向翻轉國際市場的關鍵時刻，半導體、製造、醫療、零售等產業等正加強數據與AI的運用，並建立數據預測市場的關鍵決策模式。但直至2020年中，微軟與安永所進行《大中華區人工智慧成熟度調查》卻顯示，AI對於大多數台灣企業來說，還停留在戰略層面，僅一成企業達已準備好AI就緒。看見產業「用數據翻轉、拚AI獲勝」的需求遽增，微軟推出全台首張AI基礎證照及雲端、資料科學的限時免費上課考照，加值台灣人才AI為核心的數位實力。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，為推進台灣產業延續2020之強勢成長，並於2021擠身全球產業關鍵地位，微軟積極將全球頂尖資源注入台灣，從基礎培育跨領域的數位通才，以強化在地人才的AI動能，全面提升台灣科技強度，目標將台灣打造為亞洲數位轉型中樞。

為了延續培育20萬在地數位人才的願景，微軟即日起推出AI-900、AZ-900、DP-900線上考照活動，針對AI、雲端及大數據等主題，提供免費線上課程與考照機會。此外，微軟將持續透過三大免費學習平台資源Microsoft Learn、LinkedIn Learning及GitHub學習實驗室賦能數位人才。同時，微軟更啟動微軟「科技即戰力職人計畫」，與校園合作提前培養未來AI人才。

當政府以打造「數位國家、智慧島嶼」為目標，扶植以發展AI為首的資訊及數位相關產業的同時，台灣具備AI技能及熟習相關概念的人才，在求職市場具優勢大增。104人力銀行指出，近幾年來全台與AI相關的職缺成長率有大幅成長，AI更是企業2021年最看好的前五大題材之一，彰顯AI能力的重要性。而LinkedIn調查也顯示，2020年全球人工智慧人才需求年增32%，「機器學習」是台灣職場中成長最快的技能需求之一，顯見產業對於AI人才需求正急迫增加。

針對AI、雲端及資料科學等重點技術，微軟推出三張專業基礎證照，包含無須擁有資料科學或軟體工程背景也能考取的AI-900、針對雲端解決方案和服務新手或對於Azure感興趣者的AZ-900，以及適合已開始於雲端使用資料者考取的DP-900；系統化地從各面向賦能數位通才的基礎能力，進而協助企業整備數據應用所需的關鍵人才。

微軟 雲端 人工智慧

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