IBM加速推動數位轉型 建構策略聯盟新生態圈

台灣IBM今（17）日宣布，2021年將聚焦開放的混合雲(Hybrid Cloud)平台和AI策略。在加速的數位轉型旅程中(Digital Transformation Journey)，從產業需求出發，以架構平台為中心，開放技術為核心，結合新型態策略聯盟夥伴，共同協助客戶打造現代化核心應用及基礎建設，發揮差異性競爭力，共創新商業模式。

台灣IBM總經理高璐華表示，台灣IBM在2020年成功地協助各行各業客戶實踐數位再造第二篇章。 展望2021年，我們將攜手策略夥伴生態圈，加速推動混合雲和AI的數位轉型，並針對前瞻基礎建設計畫2.0、數位金融科技、後疫情時代製造業的數位策略、5G和IoT等跨領域垂直應用場域，以及層出不窮的資安事件等五大數位議題，提供全方位流程再造，強化既有的基礎架構，並現代化其核心系統。

IBM將在混合雲和AI兩大科技領域扮演關鍵角色。IBM以Linux、Container(容器)、Kubernetes和Red Hat OpenShift為核心的混合雲平台(Hybrid Cloud platform)，搭配IBM完整的混合雲軟體解決方案Cloud Paks，以及LinuxONE主機、Power伺服器和Cloud Satellite等開放硬體設備，協助客戶在執行雲原生應用或核心現代化時可彈性選擇基礎架構。而IBM顧問團隊深厚的產業知識和實務經驗是企業進行架構平台驅動轉型最主要的成功因素。

台灣IBM於2020年10月推出IBM藍星雲途新生態合作夥伴計畫，共超過70家新商業夥伴加入。這些夥伴各自專注特定行業別應用，他們可利用IBM實驗室的技術資源進行方案驗證，共同將產業解決方案部署於混合雲平台，以快速回應客戶迫切的轉型需求。未來將持續透過專屬的獎勵計劃，招募更多新型態夥伴加入，提供更多支援，共同尋求新市場機會，創造更多商機。

面對市場環境的高速變化與激烈競爭，IBM持續推動文化和技能轉型，鼓勵員工培養企業家的思維方式(Entrepreneurial Mindset)，以成長型心態作為核心思想，敏捷、務實和追求速度為優先；同時間，要求主管和員工不斷學習新知，並取得數位勳章(Digital Badge)，適應新的工作方式，學習新的工具。IBM內部數位學習平台Think 40在2020年平均學習時數為97小時，年成長率22%，取得數位勳章數量年成長率為97%。

而新科技重塑工作環境，以人為本創造新的體驗成為商業價值主流，因而新增車庫(Garage)體驗中心顧問和工程師、客戶體驗經理(Customer Success Manager)兩個全新職務類型職缺；而資料科學家、架構師、行業解決方案顧問、和雲端運算等人才亦持續招募中。

IBM創新教育模式P-TECH (Pathways in Technology Early College High School)在台灣邁入第四年，四校六科就學的人數到9月就達到700人。今年7月台灣IBM將迎來第一批最年輕的暑期實習生。另外，台灣IBM今年4月將啟動「STEM for Girl」計畫，全台已有超過十所學校表達參與意願。透過導入產業知識、職場模範和企業夥伴的學習資源，結合線上(Open P-TECH)學習與線下實作和分享，培養女同學在STEM的興趣並增加更多職涯探索機會。