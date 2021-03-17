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台達50影像音樂會 8K投影技術+800吋超大螢幕震撼登場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台達（2308）自1971年成立迄今適逢五十周年，今年將以「影響50 迎向50」為主題籌辦一系列主題慶祝活動；將以5/21在台北流行音樂中心舉辦的「台達50影像音樂會」，為五十周年慶系列活動揭開序幕。台達長期關注氣候環境議題，「台達50影像音樂會」與英國廣播公司BBC深具影響力的David Attenborough所製作的4K自然生態紀錄片《藍色星球II》合作；同步攜手具備80人編制的台北愛樂管弦樂團及合唱團，現場演出知名配樂大師Hans Zimmer為該片譜寫的樂曲；音樂會更將透過台達領先全球的 8K 投影技術，搭配800吋超大螢幕進行演繹，強化視覺效果，探索水下新世界的壯觀與微美，提供觀影者身歷其境之全新視覺感受。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達以「影響50 迎向50」為主題，並以「節用 厚生」為概念發展50周年系列慶祝活動。「節用」，指的是對能源的珍惜，台達致力於能源效率的提昇；「厚生」，則是厚待萬物與環境，讓改變發生、讓世界更美好。希望藉由台達50影像音樂會活動，以影像喚起大眾對海洋環境的珍愛，傳遞台達節用厚生之企業理念。

《藍色星球II》是業界最受歡迎的自然紀錄片之一，影響所及更引發多國政府、企業、個人對海洋保育的呼籲及實際行動，這也與台達長年以來致力於環境保護的企業理念相契合。本片耗費4年時間，125次遠征，1500天水下作業，6000多個小時的潛艇拍攝，運用最新科技突破以往限制，將許多過去未知的地帶、驚人的生物及其令人瞠目結舌的舉動呈現在觀眾眼前。

《藍色星球II》配樂由當代極具影響力的知名配樂大師—漢斯·季默(Hans Zimmer)操刀，他曾創作超過150部電影配樂，獲獎無數，包括奧斯卡獎、金球獎、葛萊美獎、全英古典音樂獎等。音樂會當晚將由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團及合唱團，現場演出16首宛如MV的精采樂曲，其極富感性的渲染力，為擔綱《藍色星球II》亞洲首演之不二人選。

「台達50影像音樂會」運用全方位視訊解決方案，聯手台北愛樂管弦樂團，創新展演英國廣播公司BBC自然生態紀錄片《藍色星球II》，提供觀眾煥然一新的影音饗宴。音樂會為公益售票演出，即日起於UDN售票網開始售票，學生享有75折票價優待，票房盈餘將全數投入【國立海洋科技博物館】海洋保育專項運用，協助潮境保育區珊瑚復育。

台達50周年活動網址 : https://delta50.deltaww.com/

音樂會 自然生態

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