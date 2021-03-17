快訊

台帛旅遊泡泡啟動！4月1日首發 周四、日出團

台帛旅遊泡泡宣布五大原則 帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台

群聯攜手鼎眾 共同捐贈超紫光滅菌機器人

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

群聯電子（8299）攜手醫療器材供應商鼎眾（Mediland）共同捐贈3台專業醫療級高階超紫光滅菌機器人予新竹台大分院（群聯捐贈2台，鼎眾捐贈1台），為守護家園盡一份心力。

群聯董事長潘健成強調，院內感染風險一直是醫療院所相當重視的議題，多重抗藥性微生物的威脅更是逐年上升。有別於傳統低功率的紫外線殺菌產品，此次捐贈的超紫光滅菌機器人除了在疫情期間發揮其最大的功效，更重要的是其對於多重抗藥性微生物的臨床確效效果，能快速消滅抗藥性細菌達99.99%以上，協助強化院內高風險區域(如隔離病房、加護病房、急診室等)的環境消毒成效，降低可能的院內感染風險，提供病患及醫護人員更安全的醫療環境；群聯關心醫護不遺餘力。

鼎眾董事長江春松指出，群聯電子此次捐贈兩部消毒機器人給新竹台大分院，是繼群聯之前捐贈給壢新及新竹馬偕醫院後的再次實際行動，以行動力支持醫療產業，鼎眾身受感召加碼捐贈一台共同響應善舉。相信有更多企業家聯合力量投入，將能共同串連起台灣醫療防護網，將各地醫院的感染控制做到最好。

此外，新竹台大分院余忠仁院長也表示，感謝群聯電子公司及鼎眾公司用高科技硬實力支持第一線醫療同仁，為防疫盡一份心力，有了滅菌機器人，後續將應用於本院防疫專責病房、加護病房及開刀房使用，能夠有效減少醫護人員及清潔人員直接接觸病源而造成傳染，提供醫護同仁更好的防疫環境，也希望讓來就醫的民眾更加安心。

群聯 醫護人員 機器人

延伸閱讀

企業捐滅菌機器人 助新竹台大分院降低院內感染風險

印尼移工解禁有望？新版防疫方案 境外內加強管制

群聯去年每股純益44.14元創新高 擬配息23元

南亞科、群聯 押長天期

相關新聞

集邦：供需顯著改善 估第2季NAND Flash價格漲3~8％

根據TrendForce調查之後表示，全球重要的NAND Flash生產大廠今年第1季供給量仍增加約10%，不過，需求端...

研調：要追台積電技術 5年得花1500億美元

美國、中國與歐盟有意扶植本土半導體產業發展，研調機構IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元...

他心中非常不安 覺得自己賣了台灣…中國IC設計公司埋伏多年 啃食半導體產業全球競爭力

3月9日，新北地檢兵分多路，搜索公司分別登記在板橋與新竹的智鈊、芯道互聯兩家公司，檢方經過3年追查，這兩家公司疑是中國「比特大陸」的孫公司，3年來在台灣至少挖角超過200位台積電、聯發科的工程師，甚至可能竊取製程技術……。

為何台灣做不出特斯拉？馬斯克告訴台廠高層 「這2人才」最缺

「James，你學歷比我高，在台灣你們有地利之便，但你們從來不能做出特斯拉。」 「因為你們缺乏整合的人才，缺乏想像的人才！」 國內面板大廠群創光電（3481）總經理楊柱祥回憶起與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的一次對話，當時馬斯克對台灣投入電動車產業，提出了以上的直白看法。

鴻海集團撐盤 台股盤中平盤震盪

權王台積電今天除息，盤中呈現貼息走勢，不過在鴻海集團股走強帶動下，台股加權指數在平盤附近震盪。分析師指出，指數在月線附近...

缺料問題持續 童子賢：會盡力催料跟協調

去年開始的缺料問題持續到今年上半年，對此和碩（4938）董事長童子賢昨（16）日表示，「我們有很多關鍵物料是客戶自己掌控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。