海英俊：認同童子賢看法 台灣在電動車有很好的發展

台達電（2308） （2308） 今 （17） 日舉辦「影響50迎向50」台達50周年記者會，董事長海英俊受訪時表示，非常認同和碩（4938）董事長童子賢昨日談到電動車發展的想法、也就是目前電動車產業僅是小學三年級，未來具有相當成長潛力，

海英俊表示，電動車對台灣產業來說是很好的發展機會，電動車要用的電控、電機、電子的零組件相當多，台灣又在ICT產業佔有一席之地，台灣在機械產業又很發達，機電產業加上軟體，可以在電動車領域有很好的發展機會。

海英俊表示，電動車分為三塊，電機、電控、電池，電池是材料的產業，電控方面我們很熟，電機也與電控有關係，我們主要還是在電控與電機（馬達）的布局。

傳統的車廠今年在電動車的投入是傾巢而出，像是賓士、豐田都有電動車車型推出，幾乎傳統車廠沒有不做這塊的，因為到2030年就會禁售燃油車。且主要客戶包含傳統的歐洲、美國、日本、中國大陸也有。

另外在充電樁方面台達電很早就在佈局。海英俊也表示，晶片短缺不受影響，因為台達電很早就下訂單。

今日台達創辦人鄭崇華、董事長海英俊、執行長鄭平、基金會副董事長郭珊珊皆出席活動，期許下個50年以科技之力邁向永續。

創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，台達創立50年，致力提升產品能源效率。感謝一路走來給予台達支持與協助的夥伴們。下個50年，面對全球氣候變遷的風險與機會，期許台達持續以電力電子的核心技術，為全球暖化的減緩與調適盡一己之力。此外，在這對台達格具意義的一年，希望藉由台達「影響50 迎向50」的系列活動，可以與員工、社會大眾一起努力「節用厚生」。

台達自1971年成立迄今已跨越五十周年。特別以「影響50 迎向50」為主題，開展一系列活動，向同仁、客戶、外部專家顧問以及過往成就台達的各界人士表達由衷感謝。台達以電力電子的核心技術發揮所長，致力於電子產業的發展，更期許能成為世界級企業公民迎向下一個50年。台達50周年系列活動，以「節用厚生」呼應台達經營使命「環保 節能 愛地球」。「節用」，指的是對能源的珍惜，也就是台達一直以來的致力提升能源效率；「厚生」，則是厚待萬物與環境，關心水資源與海洋生態，讓改變發生讓世界更美好。