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缺料問題持續 童子賢：會盡力催料跟協調

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者吳凱中攝影
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者吳凱中攝影

去年開始的缺料問題持續到今年上半年，對此和碩（4938）董事長童子賢昨（16）日表示，「我們有很多關鍵物料是客戶自己掌控，我們會盡力去催，會盡力催料跟做協調」。在和碩釋出將積極催料、且投入電動車的研究與布局下，和碩今（17）日早盤股價上漲1.68%，早盤最高來到每股72.80元，和碩股價底部連五日盤整，盤中突破十日均線。

他指出，本質上是因為疫情原因，遠距上班、教學大幅提升，對遠距設備需求大增，在這情形下一則以喜一則以憂，很開心的台灣半導體工業在全球非常的強，過去一年超過南韓成為全球第二，這是喜事。但是憂心忡忡的是，需求特別強就有排擠效應，他更是神舉例「爸爸跟兒子搶晶片，兒子在玩電動玩具、Xbox與PS5都需要晶片，但是爸爸要開車，是要優先供應爸爸還是供應兒子呢？」這部分很多需要協調的地方。

童子賢也表示，相信台灣晶片供應商會日以繼夜的趕工。

玉山科技協會昨日舉辦「玉山和碩科技論壇：全球電動車發展趨勢與未來商機」，童子賢表示，台灣現在沒有深度參與汽車工業，但隨著電動車產業發展，局面即將改變，台灣有機會參與從零件、模組到整車平台領域，甚至是重新界定技術標準。

和碩 電動車 童子賢

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